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        Dede, torununu bıçakladı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı dedesi tarafından bıçaklanan genç, ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:16 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:16
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek İstiklal Mahallesi'nde gece saatlerinde 25 yaşındaki M.A.T. ile dedesi H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine dede, torununu karnından bıçakla ağır yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Dede H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        #bıçaklı saldırı
        #sakarya
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