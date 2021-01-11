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Dedi uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Dedi uygulaması kimin, sahibi kim?

Dedi uygulaması yeni mesajlaşma uygulaması arayan kullanıcıların gündeminde. WhatsApp sözleşmesi sonrası bazı kullanıcılar alternatif bir mesajlaşma uygulaması aramaya koyuldu. Peki, Dedi uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Dedi uygulaması kimin, sahibi kim? İşte detaylar...

Dedi uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Dedi uygulaması kimin, sahibi kim?

Dedi nedir? Dedi kimin, sahibi kim? Soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. WhatsApp sözleşmesi yayınlanmasının ardından sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar yeni mesajlaşma uygulaması için de arayışa girdi. İşte anlık mesajlaşma, görüntülü ve sesli sohbet uygulaması Dedi ile ilgili detaylar...

DEDİ NEDİR?

Dedi, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda kullanılabileceğiniz bir haberleşme programıdır. Dedi güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Dedi ile arkadaşlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle mesajlaşabilir, sesli ve görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz.

DEDİ KİMİN, SAHİBİ KİM?

Dedi uygulaması Türkiye merkezli bir uygulamadır. Dedi, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilmiş yerli bir uygulamadır.

DEDİ NASIL KULLANILIR?

Dedi'ye Nasıl Kayıt Olunur ?

Uygulamayı ilk kez kurduğunuzda karşınıza çıkan ekrana telefon numaranızı girerek kaydolabilirsiniz.

Arama ve Mesajlaşmalara Ait Kayıtlar ve İçerikleri Saklanıyor ve/veya İşleniyor mu ?

Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.

Sohbet Grubu Kurulabilir Mi ?

Grup sohbetleri ile aileniz ve arkadaşlarınızla sürekli iletişim halinde olabilirsiniz.

Dedi Üzerinden Dosya Gönderilebilir Mi ?

Kişilerinizle veya gruplarınızda fotoğraf, video, ses, konum, belge gibi dosyaları rahatlıkla gönderip alabilirsiniz.

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YORUMLAR

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