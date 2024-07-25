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        Defineciler tarihi kiliseyi tahrip ettii kolonlarına zarar verdi

        Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan tarihi Saint Thomes Manastırı (Altınsaç Kilisesi), defineciler tarafından tahrip edildi. Define arayanların kilisenin kolonlarına da zarar verdikleri belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:03
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        Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 700 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Saint Thomes Manastırı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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        Her yıl yerli ve yabancı birçok kişi tarafından ziyaret edilen Saint Thomes Manastırı Van'a 75, Gevaş'a ise 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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        Van Gölü'nün el değmemiş koylarında yer alan Saint Thomes Manastırı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

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        Tarihi yapılar zaman zaman doğa olaylarına yenik düşerken, bazen de defineciler tarafından tahrip ediliyor.

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        Defineciler tarafından tahrip edilen kilise, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

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        DEFİNECİLER KİLİSENİN KOLONLARINA ZARAR VERMİŞ

        Altınsaç koylarını ziyaret eden gazeteci Ziya Türk, "Şu anda Altınsaç Kilisesi'ndeyiz. Kiliseyi ziyaret etmek istedik. Geldik gördük ki öncelikle içerisi ahır olarak kullanılıyor. Yöre halı dışarısı sıcak ayda yağmurlu olduğunda hayvanlarını burada barındırıyor. Ama onun ötesinde daha içler acısı olan bir yer var. Kilisenin dışında ve içinde kaçak defineciler tarafından bir takım kazı yapılmış. Duvarlarda ve yerlerde yapılmış ama en ilginci de kilisenin taşıyıcı kolonunu delmişler. Kolan içerisindeki delikten iki elim bir birine kavuşuyor. Kolonu delmişler ve binanın yapısına bu anlamda zarar vermişler." dedi.

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        Tarihi yapının sıradan bir kilise olmadığını söyleyen Türk, "Ermeniler için önemli bir tarihi eser, önemli bir yapıt. Tam kesin bilinememekle birlikte yaklaşık 600 - 700 yıl önce Aziz Thomas'ın kıymetli eşyalarının saklanmak üzere Başrahip Kirakos yaptırılmış. Ermeni inancı açısından önemli. Buranın restore edilmesi gerekir mutlaka. Bölgedeki tarihi eserlerin düşmanları definecilerdir, hazine avcılarıdır" diye konuştu.

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        #van
        #kilise
        #define
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