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HaberlerMagazinDefne Samyeli'den ilk açıklama - Magazin haberleri

Defne Samyeli'den ilk açıklama

Yaklaşık 1,5 yıldır birliktelik yaşayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz hafta yollarını ayırmıştı. Samyeli, ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Cem Yılmaz, Defne Samyeli

Defne Samyeli, Twitter hesabından açıklama yaptı. Samyeli, çıkan iddialar karşısında şu ifadeleri kullandı:

Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok. İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum...

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli bu paylaşımla birlikteliklerini duyurmuştu.

Çift, bu sene sık sık Bodrum'da görüntülendi.

Yılmaz ve Samyeli'nin Ağustos ayında da ayrıldıkları iddia edilmiş, ikili dedikodulara bu videoyla yanıt vermişti.

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