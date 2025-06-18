DEM Parti heyeti MÜSİAD ve TÜSİAD'ı ziyaret etti DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve parti heyeti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti

Anadolu Ajansı Giriş: 18.06.2025 - 19:45 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:45 facebook

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