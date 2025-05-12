DEM Partili Doğan: Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına verilen arada basın açıklaması yaptı.

DHA'nın haberine göre Doğan, "Türkiye'nin bir asırdır gündeminde yer alan ve son 50 yılda derin toplumsal yaralara yol açan bir sorunun çözümünde yeni bir sayfanın açıldığına hep birlikte tanıklık ediyoruz. PKK kongre kararlarını açıkladı ve fesih kararını duyurdu. Bu kararın tarihsel öneminin altını çiziyoruz. Bu sadece bir fesih kararı değil, herkesi demokratik değişim ve dönüşüme davet eden yeni bir inşa süreci. Biz DEM Parti olarak bu kararın bu yüzden de çok önemli bir karar olduğunun altını çiziyoruz. Bir dönem kapanıyor. Yeni bir döneminin kapıları aralanıyor. Tüm bunların yanı sıra yeni bir tarih yazımına da talibiz. Dolayısıyla bugün MYK'da alacağımız kararlar, çizeceğimiz yol haritası yalnızca bu tarihi anı değil ülkenin geleceğini de şekillendirecek bir ciddiyetle tartışılıyor" dedi.

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Doğan, bu değişim ve dönüşüm sürecinde sorumluluklarının farkında ve buna hazır olduklarını söyleyerek, "Bu süreci pamuklara sarıp sarmalamamız gerektiğini de bir kez daha ifade ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız tüm çalışmaların, barışçıl bir yaşam zeminini güçlendireceğine inanıyoruz. Bugün açıklanan kararların hepimize özellikle de annelere, çocuklara, gençlere ve gelecek nesillere hayırlar getirmesini yürekten inanıyoruz. Aynı zamanda bu gelişme yıllardır içimizi kanatan, yüreğimizi burkan Kürt sorununa siyasetle çözüm kapısını ardına kadar açmış bulunuyor. Artık Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde engel gibi gösterilen ya da konan ve her defasında bir gerekçe olarak gösterilen her şey PKK'nın silahlara veda etmesiyle sona eriyor. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz" diye konuştu.