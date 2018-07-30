İHA'nın haberine göre, Demet Akalın, izdihama neden oldu. Biletlerin tamamen tükendiği gece kulübünde adım atacak yer kalmadı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkı aralarında espri yaparak sevenlerine takılan Akalın’ın oldukça keyifli olması dikkatlerden kaçmadı.
Konser öncesi basın mensuplarına konuşan Demet Akalın, “Haftanın 3-4 günü Bodrum’da sahne alıyorum. Dolu da geçiyor maşallah. Bugün burda tüm yerlerimiz öğleden bitmiş. Sağ olsunlar sevenimiz çok.” dedi.
Geçen hafta giydiği çizmeleri çok konuşulan Demet Akalın, muhabirlerin sorduğu, “bu hafta da takılar mı çok konuşulacak?” sorusuna “Takılara çok para verdim. Sevmediğiniz marka. Yüzüklerim çizmelerini giydiğim markadan. Bileklik de doğum günümde kocamın hediyesiydi.” diye konuştu.
"BANA LAF EDENLERİN HEPSİ MAYO GİYMEYE BAŞLADI"
“Elbiselerine yaptığınız harcamaların haber olmasından rahatsız oluyor musunuz?” sorusuna ise Demet Akalın, “Beni çok rahatsız etmiyor. Çünkü ben kazandığımı yine kendime yatırıyorum. Dinleyicime saygım var. Şimdi herkes pahalı giyiniyor. Bana laf edenlerin hepsi mayo giymeye başladı, eskiden çok laf eden ablalar.
Hepsi pahalı pahalı giyiniyor. Bence güzel de oluyor. Dün bir köşe yazarı bir moda yazısı yazmış, ‘Siz ne kadar kıyafetlerini beğenmeseniz de Demet Akalın tarzı var’ diye. Ben yıllardır aynı markayı giyiyordum.
Ben de dünya starlarının giydiği şeyleri giymeye dikkat ediyorum. Benim için sıkıntı yok, istediğiniz kadar haber yapabilirsiniz.
Elbisem zaten eski bir elbise. Baksana ütüledim, mis. En az 10 senelik. Adamlar öyle bir yapıyor ki, 10 sene sonra bile modası geçmiyor. Takıyla, makyajla süslüyorum.” ifadelerini kullandı.
"BİZ ÇOCUĞUMUZUN YANINDAN ÖPÜŞMÜYORUZ"
Kızı Hira’dan da bahseden Demet Akalın, “Ben aklı başında bir anneyim, aklı başında bir babası var. Biz çocuğumuzun yanında öpüşmüyoruz bile. Biz anne baba olarak, normal anne baba olarak kızımızın, evladımızın yanında öpüşmüyoruz. Onun için gece gelmiş, bizim yanımızda. Annesinin babasının yanında. Her zaman olan bir şey değil. Kırk yılda olan bir şey. Onun için tüm eleştirilere açığım, istedikleri kadar konuşsunlar.
Ben haftanın 4-5 günü çalışıyorum. Normalde bu saatlerde uyuyor. Ama bugün uyumadı, gideceğimi anladığı için ağladı. Kıyamadım, o yüzden de geldi. Birazdan babasıyla eve kaçar. Hafta arası İstanbul’a gidip gelemiyorum, onu da götürmek istemiyorum. Burayı baz aldığım için gündüzleri hep evladımlayım. Onun istediği şekilde otelleri, lunaparkları her tarafı dolanıyoruz. Onun için kimse bir şey diyemez. Tüm anne babalar için evlat en hassas konudur.” diye konuştu.
"BODRUM'DA YORGUN KALKMIYORUM"
Bodrum’un havasının insanı yormadığından da söz eden ünlü sanatçı, “Bodrum’un çok enteresan bir havası var. Hani diyorlar ya, ‘burada 21 günde kanın değişiyor.’ Burada ne kadar geç yatsan da 08.00-09.00’da kalkıyorsun, hiçbir yorgunluk, halsizlik olmuyor.
İstanbul’un havasından mıdır, neminden midir nedir, orada daha yorgun kalkıyorsun. Burada Allah’a şükürler olsun yorgun kalkmıyorum.” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.