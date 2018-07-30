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"BİZ ÇOCUĞUMUZUN YANINDAN ÖPÜŞMÜYORUZ"

Kızı Hira’dan da bahseden Demet Akalın, “Ben aklı başında bir anneyim, aklı başında bir babası var. Biz çocuğumuzun yanında öpüşmüyoruz bile. Biz anne baba olarak, normal anne baba olarak kızımızın, evladımızın yanında öpüşmüyoruz. Onun için gece gelmiş, bizim yanımızda. Annesinin babasının yanında. Her zaman olan bir şey değil. Kırk yılda olan bir şey. Onun için tüm eleştirilere açığım, istedikleri kadar konuşsunlar.