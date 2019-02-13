Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi belli oldu

Giriş: 13.02.2019 - 15:40 | Güncelleme:  

Ekim ayında futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine girecek olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin nikah şahidi belli oldu. Çiftin şahitliğini Demet Akalın yapacak

  • 1Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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    2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu Gökhan Çıra ile ekim ayında dünyaevine girmeyen hazırlanan Selin Ciğerci, nikah şahidini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. 

  • 2Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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    "TANIŞTIRAYIM; NİKAH ŞAHİDİM"

    Şahidinin Demet Akalın olacağını duyuran Ciğerci, paylaştığı videoda Demet Akalın'ı göstererek "Tanıştırayım; nikah şahidim" dedi.

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  • 19Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 20Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 22Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 24Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 25Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 26Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 27Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 28Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 29Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 30Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 31Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 32Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 33Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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  • 34Demet Akalın, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi olacak - Magazin haberleri
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