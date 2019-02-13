Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin nikah şahidi belli oldu

Ekim ayında futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine girecek olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin nikah şahidi belli oldu. Çiftin şahitliğini Demet Akalın yapacak