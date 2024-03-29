Demet Akbağ'ın 'Aydınlıkevler' oyunundan yeni afiş

'AYDINLIKEVLER’ 4 VE 27 NİSAN'DA MAXİMUM UNİQ HALL'DE!

'Aydınlıkevler', Nisan ayından iki farklı tarihte seyircileriyle buluşmaya devam edecek. Oyun, 4 ve 27 Nisan'da Maximum Uniq Hall'de sahnelenecek. Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran 'Aydınlıkevler' bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama 'her zamana ait' bir hikâye anlatıyor.