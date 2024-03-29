Demet Akbağ'ın 'Aydınlıkevler' oyunundan yeni afiş
Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın devleşen performansıyla Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan 'Aydınlıkevler'den, usta oyuncu Demet Akbağ'ın yer aldığı yeni bir afiş yayınlandı
Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın devleşen performansıyla Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan 'Aydınlıkevler' iki senedir ara vermeden kapalı gişe oyunlarına devam ediyor. Her oyun seyircinin yoğun ilgi gösterdiği 'Aydınlıkevler'den, usta oyuncu Demet Akbağ'ın yer aldığı yeni bir afiş yayınlandı.
Demet Akbağ'ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın performansları ile büyük övgü toplayan 'Aydınlıkevler', 1970'li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.
'AYDINLIKEVLER’ 4 VE 27 NİSAN'DA MAXİMUM UNİQ HALL'DE!
'Aydınlıkevler', Nisan ayından iki farklı tarihte seyircileriyle buluşmaya devam edecek. Oyun, 4 ve 27 Nisan'da Maximum Uniq Hall'de sahnelenecek. Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran 'Aydınlıkevler' bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama 'her zamana ait' bir hikâye anlatıyor.
Yönetmenliğini Serdar Biliş'in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten'in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan'ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan'ın sahnedeki canlı müzikleri ile de beğeni toplayan 'Aydınlıkevler'in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.