Demi Lovato nişanlandı

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"HAYATIMIN EN GÜZEL GECESİYDİ"



Ünlü şarkıcı, "Hayatımın en güzel gecesiydi ve hayatımın aşkıyla evleneceğime inanamıyorum. Aşkım, seninle evleneceğim için çok heyecanlıyım. Seninle geçirdiğim her gün, bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Seni sonsuza dek sevmek ve sana değer vermek için sabırsızlanıyorum. İşte hayatımızın geri kalanı. Seni seviyorum bebeğim" ifadelerini kullandı.