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        Haberler Magazin Demi Lovato nişanlandı - Magazin haberleri

        Demi Lovato nişanlandı

        Ağustos 2022'den beri meslektaşı Jordan Lutes ile aşk yaşayan şarkıcı Demi Lovato, nişanlandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:29
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        ABD'li şarkıcı Demi Lovato, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aileleri ve yakın arkadaşlarıyla küçük bir kutlama yaptı.

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        Geçtiğimiz cumartesi günü Jordan "Jutes" Lutes'in evlilik teklifine "Evet" diyen Lovato, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

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        "HAYATIMIN EN GÜZEL GECESİYDİ"

        Ünlü şarkıcı, "Hayatımın en güzel gecesiydi ve hayatımın aşkıyla evleneceğime inanamıyorum. Aşkım, seninle evleneceğim için çok heyecanlıyım. Seninle geçirdiğim her gün, bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Seni sonsuza dek sevmek ve sana değer vermek için sabırsızlanıyorum. İşte hayatımızın geri kalanı. Seni seviyorum bebeğim" ifadelerini kullandı.

        #Demi Lovato
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