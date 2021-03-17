BESLENME PROBLEMLERİ YAŞADI

Bir dönem şarkıcı Joe Jonas ile de aşk yaşayan Demi Lovato, Jonas'tan ayrıldıktan sonra beslenme problemleri ve bazı psikolojik sorunlardan dolayı rehabilitasyona alınmıştı.

12 Temmuz 2011 tarihinde kişisel sorunlarını anlatan 'Skyscraper' adlı bir single yayınlayan Demi, bu şarkıyla 'En İyi Yaz Şarkısı' ödülünü almıştı.