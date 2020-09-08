Demir eksikliğinin olması halinde bu durum demir eksikliği anemisi hastalığını oluşturur. Bu nedenle diğer bir çok hastalığın oluşmasında etken olabilmektedir. Hemoglobin akciğerlerden dokulara oksijen taşımakta görevlidir. Demir eksikliği olması halinde oksijen taşıma özelliği azalır ve bu nedenle dokularda oksijen azalmaya başlar ve doku hipoksisi ortaya çıkar. Bu nedenle dokularda ve organlarda işlevleri bozulur, bu da demir eksikliği anemisinin yarattığı bir etkidir. Kalp, sinir sitemi ve kaslarda da yarattığı hasar önemlidir. Demir eksikliği oluştuğunda damarlarda kan depolama da azalmaktadır.

Bir yetişkinde 4 gram demir bulunur. Hemoglobinin yapısında önemli bir yer tutar. Özellikle diyetlerde günlük demir alınmaması, çay ve kahve gibi içeceklerin demir emilimini azaltması sonucunda gerekli demir alınamaz.

Demir eksikliği dünyada çok sık görülen bir anemi hastalığıdır. Dünyada %10-30 Türkiye’de %10-40 arasında demir eksikliği vakası vardır. Özellikle gebelikte, ekonomik koşullar olarak standartların altında yaşayanlarda, bebeklerde, yaşlılarda, diyette emilim olsa bile kusurlu olması durumlarında demir ihtiyacı artmasına rağmen, mide ve bağırsak sisteminde ve diğer sistemlerde kan kaybedilmesi neticesinde demir eksikliği ortaya çıkmaktadır.

Demir eksikliği halinde; halsizlik, sürekli baş ağrıları, kollarda ve bacaklarda uyuşukluk, iştahsızlık, çarpıntı olması, dudak kenarlarında çatlak oluşması, nefes daralması, yutma güçlüğü ve göğüs ağrıları gibi belirtiler meydana gelmektedir.

Çocuklarda; zihinsel gelişmelerde yavaşlama, büyümenin yavaşlaması, uyku hali, öğrenmede ve davranışlarda bozulma, enfeksiyonlara açıklık ve huzursuzluk ortaya çıkmaktadır. Yetişkinlerde yorgunluk, unutkanlık, kalp çarpıntısı ve göğüste ağrı oluşur. Gebelerde ise; erken doğum riski, az kilo da bebek, doğum sonrası kan takviyesi ortaya çıkmaktadır.