Zirveye yerleşti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'de pandeminin görece kontrol altına alınmasıyla birlikte salonlar belli ölçüde açılırken, birden fazla filmin zirve için yarıştığı gişe rekabetleri başladı.

Geçen hafta sonunda gösterime giren iki film, Japonya'da rekor üstüne rekor kıran 'Demon Slayer: Mugen Train' ile 'Mortal Kombat'ın ilk hafta sonu yarışından 23.3 milyon dolar elde eden 'Mortal Kombat' birinci çıkmış, 'Demon Slayer' ise 21.1 milyon dolarla ikinci olmuştu. Geçtiğimiz hafta sonunda ise 'Demon Slayer: Mugen Train' 6.4 milyon dolarlık hasılatla zirveye yerleşti.