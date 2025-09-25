Demre nerede? Demre hangi şehirde, ilde, bölgede?

Onun adıyla özdeşleşen Aziz Nikolaos Kilisesi, Bizans döneminde inşa edilmiş ve hâlâ Hristiyan dünyasının en önemli ziyaret yerlerinden biri olmuştur. Türklerin Anadolu’ya gelişiyle birlikte bölge Selçuklu ve ardından Osmanlı hâkimiyetine girmiş, tarım ve kıyı ticaretiyle varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet döneminde ise Demre, hem tarihi mirası hem de tarımsal faaliyetleriyle gelişerek Antalya’nın turistik ve ekonomik bakımdan öne çıkan ilçelerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle Demre hangi ilde sizin için araştırdık.

DEMRE NEREDE?

Demre, Türkiye’nin güneyinde bir ilçedir. Antalya şehir merkezinin batısında, yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Demre, Teke Yarımadası üzerinde konumlanmıştır. Güneyinde Akdeniz kıyıları uzanırken, kuzeyinde Toros Dağları’nın etekleri yükselir. Bu özel konum, ilçeye hem deniz hem de dağ manzaralarını bir arada sunan doğal bir güzellik kazandırır. Demre, konumu sayesinde önemli bir yerleşim alanı olmuştur; antik çağda Likya uygarlığının önemli kentlerinden biri olan Myra, bugün Demre sınırları içinde yer alır.

Ayrıca Hristiyan dünyasında büyük öneme sahip Aziz Nikolaos'un (Noel Baba) yaşadığı ve piskoposluk yaptığı yer de burasıdır. Demre, hem tarihi mirası hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan, Akdeniz kıyısında stratejik bir noktada bulunan ilçelerden biridir. Coğrafi konumu, onu hem turizm hem de tarımsal faaliyetler açısından cazip hale getirmiştir. DEMRE HANGİ ŞEHİRDE? Demre, Antalya iline bağlı bir ilçedir ve bu yönüyle Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden birinin idari sınırları içinde yer alır. Antalya'ya bağlı olması, Demre'nin hem idari hem de ekonomik gelişimini doğrudan etkilemiştir; çünkü Antalya, sahip olduğu turizm potansiyeliyle yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da tanınmış şehirlerinden biridir. Demre, bu büyük turizm hareketliliğinin içinde kendine özgü tarihi ve doğal değerleriyle ayrı bir konuma sahiptir. Özellikle Likya uygarlığının önemli kentlerinden Myra Antik Kenti'nin burada bulunması ve Aziz Nikolaos'un yaşamının bu topraklarda geçmiş olması, ilçeye uluslararası bir bilinirlik kazandırmıştır. Antalya'ya bağlı olması, Demre'nin hem ulaşım hem de altyapı açısından gelişmesini sağlamış, tarımsal üretim ve turizm faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü bir merkez haline getirmiştir. Bu nedenle Demre, Antalya'nın hem tarihi hem de kültürel zenginliğini temsil eden en özel ilçelerden biri olarak kabul edilir.

DEMRE HANGİ BÖLGEDE? Demre, Akdeniz Bölgesi'nde bulunur ve bu bölgenin karakteristik özelliklerini en iyi yansıtan yerleşimlerden biridir. Akdeniz kıyısında konumlanan ilçe, sıcak ve güneşli yazları ile ılıman ve yağışlı kışlarıyla bölgenin tipik iklimine sahiptir. Bu iklim koşulları, Demre'yi hem tarımsal üretim hem de turizm açısından öne çıkarır; seracılık faaliyetleriyle Türkiye'nin sebze ihtiyacında önemli bir paya sahip olurken, aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde turizmde de güçlü bir konum edinmiştir. Akdeniz Bölgesi'nin girintili çıkıntılı kıyıları, berrak denizi ve verimli toprakları Demre'de belirgin şekilde görülür. Ayrıca Toros Dağları'nın eteklerinde yer alması, ilçeye hem kıyı hem de dağ ekosistemini aynı anda sunar. Likya uygarlığının kalıntıları ve Aziz Nikolaos'un izleri de Akdeniz'in tarihsel zenginliğinin bir yansımasıdır. Bu özellikleriyle Demre, Akdeniz Bölgesi'nin doğal, kültürel ve ekonomik çeşitliliğini en güçlü şekilde ortaya koyan ilçelerden biri olmuştur.

Demre, kültürel ve doğal değerleriyle meşhurdur ve bu özellikleri ilçeyi hem Türkiye'de hem de dünyada tanınır hale getirmiştir. En bilinen yönlerinden biri, Likya uygarlığının önemli kentlerinden Myra'nın burada bulunmasıdır. Kaya mezarları, tiyatrosu ve antik kalıntılarıyla Myra, Demre'nin en çok ziyaret edilen noktalarından biridir. Hristiyan dünyasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un yaşamının büyük bölümünü Demre'de geçirmesi ve burada piskoposluk yapması, ilçeyi uluslararası ölçekte meşhur kılmış, Aziz Nikolaos Kilisesi her yıl binlerce ziyaretçiyi çekmiştir. Demre aynı zamanda doğal güzellikleriyle de tanınır; Kekova Adası ve çevresindeki batık şehir kalıntıları, Türkiye'nin en özel turistik alanları arasındadır. Bunun yanında seracılık faaliyetleriyle ünlü olan Demre, özellikle domates üretimiyle Türkiye'nin sebze ihtiyacında önemli bir paya sahiptir. İlçenin verimli topraklarında yetiştirilen domatesler ülke genelinde olduğu kadar yurt dışında da bilinir hale gelmiştir. Böylece Demre, antik Likya mirası, Aziz Nikolaos'un hatırası, Kekova'nın eşsiz doğal yapısı ve tarımsal üretimiyle meşhur olmuş çok yönlü bir yerleşimdir.