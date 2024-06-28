Deniz Akkaya: Babacılık oynama peşindesin

"Bu fotoğraf için okulda bir kompozisyon yazmıştı. Neden senin bir tane fotoğrafın yok bu şekilde çocuğunla? Bu arada ben çalışıyorum bu benim setim. Dadı yok kimse yok. Hem çalışıyorum hem de oynuyoruz. Bu yollardan geçmeyen hiç kimse bana akıl vermesin."