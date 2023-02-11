1974 yılında Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1978 yılında kurulan 3. Ecevit hükümetinde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Baykal, bu dönemde CHP parti meclisi ve merkez yürütme kurulu, genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu.

12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından bir süre Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu.

1982 Anayasası ile 5 yıl süreli olarak siyasi yasak getirilen politikacılar arasında yer alan Baykral, 1983'te siyasi partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra "yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü" gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP'li ve AP'li politikacıyla birlikte 2. kez gözetim altına alındı.

Siyaset yasağı bulunmasına rağmen 1984'te Sosyal Demokrasi Partisi'ne katıldı ve partinin Sosyaldemokrat Halkçı Parti ile birleşmesiyle birlikte SHP'li oldu. 1987 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen seçimlerle de Antalya milletvekili olarak seçildi.

1988'in Haziran ayında SHP genel sekreterlik görevine başladı ancak 10 Eylül 1990'da bu görevinden istifa etti. Deniz Baykal, Antalya milletvekili olarak Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamentolararası Komitesi eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi üyeliğine seçildi. TBMM Dışişleri Komisyon üyeliğinde bulundu. Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkânla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayında Genel Başkanlığa seçildi. 54 yaşında genel başkan oldu.

18 Şubat 1995 tarihinde CHP ve SHP'nin birleşmesiyle 9 Eylül 1995 tarihinde birleşmeden sonra yapılan CHP Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık görevine seçildi. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi.

24 Aralık 1995 milletvekili genel seçimlerinde yeniden Antalya milletvekili seçildi. 23 Mayıs 1998 tarihinde gerçekleştirilen CHP 27. Olağan Kurultayı'nda 3. kez genel başkanlığa seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP ve Deniz Baykal, ilk kez seçim sonuçlarıyla meclis dışında kaldılar.

22 Nisan 1999 tarihinde, alınan seçim sonuçları nedeniyle Deniz Baykal, görevinden istifa etti ancak 30 Eylül 2000 tarihindeki kurultayda yeniden seçildi.