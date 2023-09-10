Deniz Çakır bu akşam evleniyor Deniz Çakır ile makine mühendisi Bilgehan Baykal, bu akşam kır düğünüyle evlenecek

Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, "Evlilik tarihini belirlediniz mi? şeklindeki sorulara bugüne kadar hiç cevap vermemiş, gülümsemekle yetinmişlerdi.

Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, birlikteliklerini resmiyete dökmeye karar verdi. Çakır ile Baykal, bu akşam ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı bir nikâh töreniyle evlenecek. Çift, düğün törenini ise İstinye'de kırda gerçekleştirecek.