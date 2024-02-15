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        Haberler Magazin Deniz Çakır: Evlilik demek, yol arkadaşlığı demek

        Deniz Çakır: Evlilik demek, yol arkadaşlığı demek

        Geçtiğimiz yıl Bilgehan Baykal ile hayatını birleştiren Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığın birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:41
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro festivali, 'Tatavlada Son Dans' oyunuyla başladı. Oyunda, Sumru Yavrucuk ile rol alan Deniz Çakır, sahne öncesi gazetecilerle sohbet etti.

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        Sevgililer gününün kendisi için hiç bir şey ifade etmediğini belirten Deniz Çakır, son derece ticari bulduğunu da söyledi. Çakır; "Sevmek güzel bir şey, sevmek gerek. Sevdalandıysak sevdamızın peşine düşüp sarılmak gerekli" dedi.

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        Geçtiğimiz yıl eylül ayında Bilgehan Baykal ile evlenen Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığın birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor. Bana iyi geliyor. Yaşam içinde insanlara olan inancımızı yitiriyoruz o yüzden inandığın biri olması çok kıymetli" diyerek eşine olan sevgisini ifade etti.

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        Oyun sonrası sahneye çıkan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Deniz Çakır ve Sumru Yavrucuk’a teşekkür plaketi vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        #Deniz Çakır
        #Bilgehan Baykal

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