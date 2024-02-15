Deniz Çakır: Evlilik demek, yol arkadaşlığı demek
Geçtiğimiz yıl Bilgehan Baykal ile hayatını birleştiren Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığın birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro festivali, 'Tatavlada Son Dans' oyunuyla başladı. Oyunda, Sumru Yavrucuk ile rol alan Deniz Çakır, sahne öncesi gazetecilerle sohbet etti.
Sevgililer gününün kendisi için hiç bir şey ifade etmediğini belirten Deniz Çakır, son derece ticari bulduğunu da söyledi. Çakır; "Sevmek güzel bir şey, sevmek gerek. Sevdalandıysak sevdamızın peşine düşüp sarılmak gerekli" dedi.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Bilgehan Baykal ile evlenen Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığın birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor. Bana iyi geliyor. Yaşam içinde insanlara olan inancımızı yitiriyoruz o yüzden inandığın biri olması çok kıymetli" diyerek eşine olan sevgisini ifade etti.