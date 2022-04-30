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Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları!

Önceki gün el ele objektiflere yakalanan Deniz Çakır-Bilgehan Baykal çifti, muhabirleri görünce birbirlerinden uzaklaşarak yürümeye başladı. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının "evlilik" sorularına ise gülümsemekle yetindi

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  • Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları! - Magazin Haberleri

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Deniz Çakır, önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenen "Batsheva Ensemble" dans gösterisini sevgilisi Bilgehan Baykal ile birlikte izledi.
  • Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları! - Magazin Haberleri

    FLAŞLAR PATLADI, ELLER AYRILDI!

    İçeriden el ele çıkan çift, patlayan flaşlarla neye uğradıklarını şaşırdı. Muhabirleri görünce ellerini ayıran aşıklar, ardından birbirinden uzaklaştı.
  • Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları! - Magazin Haberleri

    'EVLİLİK' SORUSU GÜLDÜRDÜ

    Ünlü oyuncu, basın mensuplarının ilişkisi hakkındaki sorularına, "Her şey yolunda. Teşekkür ederim. " demekle yetindi. "Bu yaz evlilik olur mu?" sorusu ise Çakır'ı güldürdü.
  • Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları! - Magazin Haberleri

    "DAHA SONRA 'HAYIRLI OLSUN' DERSİNİZ"

    Deniz Çakır, geçtiğimiz ay da Kuruçeşme'de sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülenmişti. Erkek arkadaşıyla evinden çıkıp, açık çiçekçi arayan Çakır, sinirlenerek, yoldan çevirdiği bir taksiye binmişti.

    Ortaköy'de inen ünlü oyuncu, açık bulduğu dükkandan bir demet çiçek satın almıştı. Deniz Çakır, o sırada muhabirlerin, "Beyefendi kim?" sorusu karşısında gülümsemekle yetinmişti.
  • Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları! - Magazin Haberleri

     Çakır, "Daha sonra 'Hayırlı olsun' dersiniz, acelemiz var. Artık 'Hayırlı olsun' mu dersiniz, ne derseniz deyin." ifadelerini kullandıktan sonra sevgilisiyle birlikte Ortaköy'deki bir otele girmişti.
  • Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları! - Magazin Haberleri

    "O ROL KIYMETLİMDİ"

    Öte yandan Deniz Çakır, 3 ay önce konuk olduğu 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı 'Ferhunde' rolünün 'üzerine yapışması'yla ilgili sözlerine başlayan Çakır, "Dizinin hem uzun yıllar devam etmesi, hem de yazar-oyuncu ilişkisinin çok iyi olması etkiliydi. O rol kıymetlimdi. Ferhun'de kötü kadındı ama bana bilmediğim çok şey öğretti. Kadın olarak yaşamadığım bir sürü duyguyu yaşattı." demişti.
  • Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları! - Magazin Haberleri

    Oyunculuğun çok keyifli olduğunu belirten Çakır, "Üzerine para verip yapabileceğim bir iş. Hobim, keyfim, zevkim... Dolayısıyla bunu iyi ve nitelikli yapmaya çalışıyorum. Çok sık iş kabul etmiyorum, gerçekten senaryoya inanmam gerekir. İnanmadığım bir şeyi yapamam." ifadelerini kullanmıştı
  • Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları! - Magazin Haberleri

    Sanat hikayesini anlatan Çakır, "Oyunculuk çok hayranlık duyduğum bir meslekti. Gazeteci ya da avukat olmak isterdim. Konservatuvar sınavına girdim ama kendime çok inanmamıştım. Ardından Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım. Zeynep Eronat'ın Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki 'Goya' oyununu izledim, hayran kaldım. O an sahnede olmak istediğimi hissettim." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.
  • Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları! - Magazin Haberleri

    Ünlü oyuncu, "Bir diziye başlayacaksam kadroda kimlerin olduğuna dikkat ederim. Benden genç olsa, büyük de olsa... Çünkü alışverişimiz olacak. Sadece oyun sırasında paslaşmak değil. Oyunculuğa benim gibi bakan, saygı duyan, bu işi severek yapan insanlarla çalışmak istiyorum. O zaman çalışmak çok güzel. Biliyorsunuz diziler uzun saatler sürüyor çok yorucu. Yerli dizi yersiz uzun diye yürüyüşler yaptık. O zaman diziler 90 dakikaydı. Şimdi öpüp başımızın üzerine koyabiliriz." diye konuşmuştu.
  • Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın panik anları! - Magazin Haberleri

    "KİME NE YA!"

    Deniz Çakır, kadına şiddet konusunda, son zamanlarda iddialı sahne kıyafeti nedeniyle eleştirilen şarkıcı Gülşen'e de destek çıkmıştı:

    Kime ne ya! Sanane! İnsanları, bu tarz yaşam biçimleri, kıyafetleri üstelik bahsettiğimiz sahne insanı... Sen nasıl böyle bir hak bulabiliyorsun kendinde! Onun seyircisi... Kıyafetine gelene kadar... Ayrıca çok da yakışmış. Yürü be Gülşen! Rahatsız ediyorsa bakma, izleme. Bunu hoyratlıkla yapabilen insanlar kendi hayatlarında arıza olan insanlar.

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