"O ROL KIYMETLİMDİ"

Öte yandan Deniz Çakır, 3 ay önce konuk olduğu 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı 'Ferhunde' rolünün 'üzerine yapışması'yla ilgili sözlerine başlayan Çakır, "Dizinin hem uzun yıllar devam etmesi, hem de yazar-oyuncu ilişkisinin çok iyi olması etkiliydi. O rol kıymetlimdi. Ferhun'de kötü kadındı ama bana bilmediğim çok şey öğretti. Kadın olarak yaşamadığım bir sürü duyguyu yaşattı." demişti.