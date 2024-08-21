Deniz Çakır'ın tatil romantizmi
Geçtiğimiz yıl iş insanı Bilgehan Baykal ile evlenen Deniz Çakır, eşiyle Marmaris'te görüntülendi. Çift, hem teknede hem de denizde romantik anlar yaşadı
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ünlü oyuncu Deniz Çakır, eşi Bilgehan Baykal ile Marmaris’te çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdı.
Teknenin ön kısmında güneşlenen çift, denize girmeden önce birbirine sarıldı.
İkili, ardından kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
Bilgehan Baykal'ın ardından Deniz Çakır, denize girdi.
Çiftin teknede başlayan romantizmi denizde de devam etti.
Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal, denizde öpüşürken böyle objektiflere yansıdı.
Denizden çıktıktan ikili, ardından birbirini kuruladı.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenen çiftten Deniz Çakır; "Evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. İnandığının birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor. Bana iyi geliyor. Yaşam içinde insanlara olan inancımızı yitiriyoruz o yüzden inandığın biri olması çok kıymetli" sözleriyle eşine olan sevgisini ifade etmişti.