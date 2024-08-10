Deniz dibi kirliliğine drone ile takip!

Temiz bir çevre, ekolojik yaşam, iklim krizinin önüne geçme ve gezegenin korunması adına önemli çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bünyesine kazandırdığı su altı drone ile artık denizin dibini de denetleyebilecek.

200 METREYE DALABİLİYOR

Havadan drone ile deniz yüzeyinden tekne ve gemilerle sürdürülen denetim, su altı drone sayesinde denizin dibinden de yürütülecek. 4K çözünürlükte 2 saat boyunca çekim yapabilen drone, yaklaşık 200 metre derinliğe dalabiliyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALINDA DA KULLANILACAK REKLAM Drone sayesinde Mersin Limanı'nı ziyaret eden gemilerin denizin dibine bıraktığı kirli atıkların yanı sıra, petrol atıklarının kaynağı bile tespit edilerek gerekli işlemler yapılabilecek. Denizin içinden yapılan denetimler, deniz kirliliği teşebbüsünü de önleyecek. Drone ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek. "ÇÖP ÇIKARABİLMA ÖZELLİĞİNE DE SAHİP" Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, havadan drone ile sürdürdükleri denetimleri, su altı drone ile daha sıkı hale getirdiklerini belirtti. Havadan denetimlerin yanı sıra, su altında ne olduğunu görebilmek ve dipten denetim gerçekleştirebilmek amacıyla su altı drone aldıklarını ifade eden Halisdemir, "Su altı drone son teknoloji özelliklere sahip. Yaklaşık 200 metre derinliğe dalabilen, 150 metre mesafeye rahatlıkla gidebilen, 8 pervanesi ve ciddi manevra kabiliyeti olan, 90 derece dik mesafede dahi hareket edebilecek bir drone" dedi. Halisdemir, ayrıca drone'nin uç kısmında yer alan robot kolunun da, çöp çıkarabilme özelliğine sahip olduğunu kaydetti.