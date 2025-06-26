Deniz Öncü, Moto2'de hafta sonu Hollanda'da yarışacak!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Hollanda ayağında piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Deniz Öncü, 27-29 Haziran tarihlerinde TT Assen Pisti'nde podyum mücadelesi verecek.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan milli motosikletçi, 27 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara, 28 Haziran Cumartesi de sıralama turlarına katılacak.

İspanya'daki başarısını tekrarlamayı hedefleyen Deniz, 29 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te yapılacak 22 turluk yarışta start alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, rekabetçi bir hafta sonu geçirmek istediğini belirterek, "Amacımız mümkün olan en yüksek puanla eve dönmek. Son birkaç haftadır ileriye giden yolu bulmaya çalışıyoruz. Bu yüzden en önemli şey ilk seanstan itibaren rekabetçi olmak ve ön sıralarda mücadele etmek için yarışa olabildiğince iyi hazırlanmak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli sporcu Kadir Erbay da bu hafta sonu İspanya Superbike Şampiyonası'nda (ESBK) mücadelesini sürdürecek.

MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda I+DENT Racing takımıyla Supersport 600 (NG) kategorisinde yarışacak Kadir, 28 Haziran Cumartesi TSİ 16.40'ta ilk yarışta, 29 Haziran Pazar ise TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci yarışında yer alacak.