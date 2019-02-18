Deniz Seki: Bütün servetim bu yüzük

Giriş: 18.02.2019 - 10:39 | Güncelleme:  

Şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Kıbrıs'taki bir mekanda Sevgililer Günü'ne özel yapılan gecede sahne aldı. Seki, “Benim bütün uğurum, bütün servetim işte bu yüzük” dedi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Kıbrıs'taki bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi kuliste kendi sıktığı parfümünü bütün ekibine de sıkan şarkıcı, “Biz her konser öncesi bunu yapıyoruz” dedi. Gazetecilerin, “Bu sizin uğurunuz mu?” sorusu üzerine Seki, “Benim bütün uğurum, bütün servetim işte bu yüzük” diyerek sahnedeki yerini aldı.  

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