Denizbank emekli promosyonu ne kadar? İşte Denizbank emekli promosyon kampanyası
Denizbank emekli promosyon ödemeleri güncellendi. Bu kapsamda banka, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere, 12 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri yapıyor. Promosyon, bankadan alınan ilk maaştan kısa bir süre sonra hesaba yatıyor. İşte, Denizbank emekli promosyonuna dair merak edilenler...
Denizbank'ta emekli promosyon kampanyası güncellendi ve promosyon miktarı arttı. Buna göre 3 yıl süreyle emekli maaşını banka üzerinden alacak emekli vatandaşlara tek seferlik promosyon ödemesi yapılıyor. İşte, Denizbank güncel emekli promosyon kampanyası ve tüm merak edilenler...
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Size en yakın Denizbank şubelerine gidebilir veya Denizbank iletişim merkezinden yardım alabilirsiniz.
SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde banka tercihinizi Denizbank olarak belirtmelisiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?
Promosyon, ilk maaşın bankaya yatmasını takip eden 2 iş günü içerisinde hesaba aktarılacaktır.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER ALABİLİR?
Emekli maaşı alan vatandaşlar, 3 yıl süreyle maaşlarını Denizbank'tan almayı taahhüt ettikleri halde promosyon kampanyasından yararlanabilir.