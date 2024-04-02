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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 18.000 TL'ye kadar promosyon: Yapı Kredi 2024 emekli promosyon oranlarını açıkladı! Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

        18.000 TL'ye kadar promosyon: Yapı Kredi 2024 emekli promosyon oranlarını açıkladı!

        Emekli banka promosyonları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 19 bankayla anlaşmaya gitti. Bu bankalar arasında Yapı Kredi de bulunuyor. Emekli banka promosyon başvuruları internet sitesi ve uygulama üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Peki, Yapı Kredi ne kadar promosyon ödemesi yapacak? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:08
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        Emekli promosyolarında bankalarda rekabet başladı. Seçimden sonra hangi bankasının ne kadar promosyon vereceği merak konusu oldu. Yapı Kredi bankasından promosyon almayı düşünen emekliler oranlar konusunda araştırma yapıyor. İşte, Yapı Kredi bankasının emekli promosyon oranları...

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        YAPI KREDİ BANKA PROMOSYON ORANLARI NE KADAR?

        Yapı Kredi T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel Emeklilik Paketi hazırladı. Bu paketten yararlanmak isteyenlerin emekli maaşlarını Yapı Kredi'den almaları gerekiyor.

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        Bankanın resmi internet sitesinde yaptığı açıklama ise şu şekilde:

        Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

        Ayrıca 28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

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