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        Haberler Gündem Çevre Denizi kirletti: 39 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 39 milyon TL ceza

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, denizi kirleten gemiye, 39 milyon TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:08
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        Denizi kirletti: 39 milyon TL ceza
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        Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri, Bozcaada demir sahasında demirli bulunan 228 metre boyunda 39 bin groston ağırlığındaki Barbados bayraklı "Magic Lady" isimli geminin denizi kirlettiğini belirledi.

        Gemiye denizi kirlettiği gerekçesiyle 39 milyon 293 bin TL idari para cezası uygulandı.

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