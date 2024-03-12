Bakan Kacır: Ülkemizi küresel bir aktör haline getirdik (2)

'TARİHYAZAN BİR TÜRKİYE VAR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli programları kapsamında Sanayi Odası'nı ziyaret ettikten sonra Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) düzenlediği açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, “Cumhuriyetimizin ilk asrında ülkemizde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma hamleleriyle her alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık anlayışıyla güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısı kurduk. Ar-Ge ve inovasyona her daim öncelik verdik. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara, istihdamımızı 19 milyondan 32 milyona, ihracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara taşıdık. Piyade tüfeğini dahi üretemeyen, savunma envanteri neredeyse tümüyle dışa bağımlı bir Türkiye'yi askeri insansız hava aracı üretiminde lider konuma getirdik. Savunma sanayinde yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirdik. 60 yıl öncesinin devrim otomobili hayalini devrin otomobilini üreterek gerçeğe dönüştürdük. Evet, bugün son 22 yılda; gerçekleştirdiği kalkınma hamleleriyle, üretimiyle, istihdamıyla, eser ve hizmetleriyle adeta tarih yazan bir Türkiye var. Siyasetin eksenini emek ve eser üzerinde yeniden kuran bir Türkiye var. Şimdi, son 22 yılda gerçekleştirdiğimiz kazanımları Türkiye Yüzyılı ile taçlandırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilmek ilmek dokuduğumuz eser ve hizmet siyasetiyle durmadan, yorulmadan millete hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Kacır konuşmasının ardından protokol üyeleriyle; GEKA'nın desteklediği Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı projelerin açılış kurdelesi kesti.

'KURDUĞUMUZ OSB'LERLE ÜRETİM VE REFAHIN YURT SATHINA YAYILMASINI SAĞLADIK'

Bakan Mehmet Fatih Kacır daha sonra Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplu fabrika açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, buradaki konuşmasında "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza güçlü şekilde devam ediyoruz. Dayatmalara boyun eğmeden, günlük siyasetin geçici tartışmalarına aldırmadan, ülkemizi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtararak 'tam bağımsız ve müreffeh Türkiye' hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Pandemiye, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalara ve bölgemizdeki savaşlara rağmen dayanıklılığını ispatlayan Türkiye ekonomisi 14 çeyreklik sürede kesintisiz büyüme sergiledi. Sanayimizin güçlü üretim performansıyla 2023 yılında ihracatımızı 255,8 milyar dolara taşıdık" dedi.

"Ülkemizin dört bir yanında kurduğumuz organize sanayi bölgeleriyle (OSB) üretim ve refahın yurt sathına yayılmasını sağladık" diyen Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Dün Yalova'da, geçtiğimiz hafta Giresun ve Batman'da fabrikalar açtık, yeni üretim tesislerinin temellerini attık. 2002 yılında biz iktidara geldiğimizde tüm Türkiye'de organize sanayi bölgesi sayısı 192 iken biz bu rakamı 361'e çıkararak organize sanayi bölgesi olmayan il bırakmadık. OSB'lerimizde çalışan sayısını 415 binden 2,6 milyona çıkardık. Kurduğumuz yeni organize sanayi bölgelerimizle alt ve üstyapısı tamamlanmış, ulaşım imkanları gelişmiş sanayi alanlarını yatırımcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayicilerimizi bir araya getirerek yüksek yatırım maliyetlerine girmeden verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir üretim gerçekleştirmelerine imkan tanıyoruz. Planlı sanayileşme hamlemizin meyvelerini de küresel değer zincirlerindeki rolümüzü her geçen gün güçlendirerek alıyoruz. Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya, dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren Denizli'nin elde ettiğimiz bu başarıda rolü ve payı çok büyük."

Bakan Kacır daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanları tarafından kurulan 12 fabrikanın açılışını yapıp, kentten ayrıldı.