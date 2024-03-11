Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde zirve yarışındaki Iğdır FK'yı deplasmanda yendikten sonra evinde Somaspor'u Gökhan Süzen'in 85'inci dakikadaki şık golüyle 2-1'le geçen Denizlispor, düşme hattından kurtulmaya yaklaştı.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde zirve yarışındaki Iğdır FK'yı deplasmanda yendikten sonra evinde Somaspor'u Gökhan Süzen'in 85'inci dakikadaki şık golüyle 2-1'le geçen Denizlispor, düşme hattından kurtulmaya yaklaştı. Bu sezon daha önce eylül ayında Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor'u üst üste yenen Denizlispor, aylar sonra ilk kez 2'de 2 yaptı. Halen düşme hattında yer almasına rağmen kurtuluş ateşini yakan yeşil-siyahlı ekip, 27 puana ulaşarak 15'inci sırada yer alan Sarıyer'le arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Taraftarlarıyla da buzları eriten Denizlispor'da futbolcular Somaspor maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Bitime 7 maçı kalan Denizlispor bu hafta Menemen FK deplasmanına çıktıktan sonra Sarıyer'i evinde final gibi 90 dakikada ağırlayacak.
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