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        Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde zirve yarışındaki Iğdır FK'yı deplasmanda yendikten sonra evinde Somaspor'u Gökhan Süzen'in 85'inci dakikadaki şık golüyle 2-1'le geçen Denizlispor, düşme hattından kurtulmaya yaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:00
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        Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde zirve yarışındaki Iğdır FK'yı deplasmanda yendikten sonra evinde Somaspor'u Gökhan Süzen'in 85'inci dakikadaki şık golüyle 2-1'le geçen Denizlispor, düşme hattından kurtulmaya yaklaştı. Bu sezon daha önce eylül ayında Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor'u üst üste yenen Denizlispor, aylar sonra ilk kez 2'de 2 yaptı. Halen düşme hattında yer almasına rağmen kurtuluş ateşini yakan yeşil-siyahlı ekip, 27 puana ulaşarak 15'inci sırada yer alan Sarıyer'le arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Taraftarlarıyla da buzları eriten Denizlispor'da futbolcular Somaspor maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Bitime 7 maçı kalan Denizlispor bu hafta Menemen FK deplasmanına çıktıktan sonra Sarıyer'i evinde final gibi 90 dakikada ağırlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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