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        Denizlispor - Somaspor: 2-1

        STAT:Denizli AtatürkHAKEMLER: Lütfullah Aslan, Muhammet Yıldız, Metin EkrenDENİZLİSPOR: Abdülkadir Sünger - Ramazan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:26
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        Denizlispor - Somaspor: 2-1
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        STAT:Denizli Atatürk

        HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Muhammet Yıldız, Metin Ekren

        DENİZLİSPOR: Abdülkadir Sünger - Ramazan (Dk. 78 Alihan), Muhammet Özkal, Mehmet Eren (Dk. 82 Muhammet Eren), Samet Emre, Bekir Turaç (Dk. 45 Deniz Kodal), Gökhan, Emre Sağlık, Alaattin, Ahmet Tekin, Mustafa Kaçan

        SOMASPOR: Yağızcan - Mahmut Şat, Mücahit (Dk. 90 Mert), Kenan (Dk. 90 Murat), Erkan (Dk. 46 Ceyhun), Yunus Emre, Ahmet Hakan (Dk. 83 Cemil), Erdem (Dk. 46 Hakan Öztürk), Yiğit Utku, Rıdvan, Abdulkadir Öksüz

        GOLLER: Dk. 21 Ramazan, Dk. 85 Gökhan (Denizlispor), Dk. 46 Ceyhun (Somaspor)

        SARI KARTLAR: Alaattin, Ramazan, Gökhan(Denizlispor) – Ceyhun, Hakan (Somaspor)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 77 Alaattin (Denizlispor) - Dk. 69 Hakan Öztürk (Somaspor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçlık 3 puan hasretine hafta içinde Iğdır FK'yı deplasmanda yenerek son veren düşme hattındaki Denizlispor üst üste ikinci galibiyetini evinde Somaspor önünde aldı, kurtuluş ateşini yaktı: 2-1.

        Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçta ev sahibi 21'inci dakikada Ramazan'la öne geçip, devreyi önde tamamladı. Somaspor ikinci yarının hemen başında 46'da Ceyhun'la eşitliği yakaladı. 85'inci dakikada Denizlispor'un emektar ismi Gökhan takımını hayati öneme sahip galibiyete taşıdı. Maçta 69'uncu dakikada Soma'dan Hakan Öztürk, 77'nci dakikada Alaattin kırmızı kart gördü. Bu skorla puanını 27 yapan Denizlispor, kurtuluş barajıyla arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Art arda 3'üncü kez kaybeden Somaspor ise galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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