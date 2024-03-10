Denizlispor - Somaspor: 2-1

Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçta ev sahibi 21'inci dakikada Ramazan'la öne geçip, devreyi önde tamamladı. Somaspor ikinci yarının hemen başında 46'da Ceyhun'la eşitliği yakaladı. 85'inci dakikada Denizlispor'un emektar ismi Gökhan takımını hayati öneme sahip galibiyete taşıdı. Maçta 69'uncu dakikada Soma'dan Hakan Öztürk, 77'nci dakikada Alaattin kırmızı kart gördü. Bu skorla puanını 27 yapan Denizlispor, kurtuluş barajıyla arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Art arda 3'üncü kez kaybeden Somaspor ise galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

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