Denizlispor'da seri bitti

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Iğdır FK ve Somaspor'u yenerek kümede kalma umutlarını artıran Denizlispor'da seri Menemen FK deplasmanında son buldu. Play-Off mücadelesi veren rakibine 3-1 yenilen Denizlispor, ateş hattından kurtulamadı. Bay geçeceği hafta öncesi kayıp yaşayıp 15'inci sıradaki Sarıyer'le arasında 3 puan fark bulunan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Özcan Bizati, kalan 6 maçın kendileri adına final niteliği taşıdığını belirterek, "Bu karşılaşmalarda elimizden gelen tüm çabayı gösterip, ligi kümede kalarak tamamlayacağız. Buna inanıyoruz ve başarılı olacağız" dedi. Denizlispor grupta bu haftayı maç yapmadan geçip, önümüzdeki hafta evinde en önemli rakiplerinden Sarıyer'i konuk edecek.