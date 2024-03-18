Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'da seri bitti

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Iğdır FK ve Somaspor'u yenerek kümede kalma umutlarını artıran Denizlispor'da seri Menemen FK deplasmanında son buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'da seri bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Iğdır FK ve Somaspor'u yenerek kümede kalma umutlarını artıran Denizlispor'da seri Menemen FK deplasmanında son buldu. Play-Off mücadelesi veren rakibine 3-1 yenilen Denizlispor, ateş hattından kurtulamadı. Bay geçeceği hafta öncesi kayıp yaşayıp 15'inci sıradaki Sarıyer'le arasında 3 puan fark bulunan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Özcan Bizati, kalan 6 maçın kendileri adına final niteliği taşıdığını belirterek, "Bu karşılaşmalarda elimizden gelen tüm çabayı gösterip, ligi kümede kalarak tamamlayacağız. Buna inanıyoruz ve başarılı olacağız" dedi. Denizlispor grupta bu haftayı maç yapmadan geçip, önümüzdeki hafta evinde en önemli rakiplerinden Sarıyer'i konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        İlk 50'ye girdi
        İlk 50'ye girdi
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!

        Benzer Haberler

        Denizli'de otomobilin çarptığı kişi öldü
        Denizli'de otomobilin çarptığı kişi öldü
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
        Su kanalına düşüp yaralandı, 30 gün sonra öldü
        Su kanalına düşüp yaralandı, 30 gün sonra öldü
        Denizli'de boya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Denizli'de boya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Paraşüt kazasında yaralanan Ege Su, 21 gün sonra öldü
        Paraşüt kazasında yaralanan Ege Su, 21 gün sonra öldü
        Denizli'de şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Denizli'de şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı