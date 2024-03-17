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        Su kanalına düşüp yaralandı, 30 gün sonra öldü

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde dengesini kaybedip, boş su kanalına düşen İsmail Kıras (40), 30 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:05
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        Su kanalına düşüp yaralandı, 30 gün sonra öldü
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        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde dengesini kaybedip, boş su kanalına düşen İsmail Kıras (40), 30 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 16 Şubat'ta Yeniköy Mahallesi'ndeki su kanalında meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla sohbet eden İsmail Kıras, dengesine kaybedip, boş su kanalına düştü. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kıras, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan 2 çocuk babası Kıras, 30 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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