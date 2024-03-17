Su kanalına düşüp yaralandı, 30 gün sonra öldü

Olay, 16 Şubat'ta Yeniköy Mahallesi'ndeki su kanalında meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla sohbet eden İsmail Kıras, dengesine kaybedip, boş su kanalına düştü. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kıras, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan 2 çocuk babası Kıras, 30 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

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