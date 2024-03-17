Denizli'de yamaç paraşütü kazasında yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 23 gün önce yamaç paraşütü kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 23 gün önce yamaç paraşütü kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Paraşüt kazasında yaralanan Ege Su Arslan (24), Denizli Devlet Hastanesindeki yaşam savaşını yitirdi.
Arslan, 24 Şubat'ta yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi'ne çıkmış, atlayışını yaptıktan bir süre sonra F.K'nin (25) kullandığı yamaç paraşütüyle havada çarpışmış, yedek paraşütü açılmayan Arslan yere sert şekilde düşerek yaralanmıştı.
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