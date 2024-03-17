Denizli'de yamaç paraşütü kazasında yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

Arslan, 24 Şubat'ta yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi'ne çıkmış, atlayışını yaptıktan bir süre sonra F.K'nin (25) kullandığı yamaç paraşütüyle havada çarpışmış, yedek paraşütü açılmayan Arslan yere sert şekilde düşerek yaralanmıştı.

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