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        Denizli'de yamaç paraşütü kazasında yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 23 gün önce yamaç paraşütü kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:40
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        Denizli'de yamaç paraşütü kazasında yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 23 gün önce yamaç paraşütü kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Paraşüt kazasında yaralanan Ege Su Arslan (24), Denizli Devlet Hastanesindeki yaşam savaşını yitirdi.

        Arslan, 24 Şubat'ta yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi'ne çıkmış, atlayışını yaptıktan bir süre sonra F.K'nin (25) kullandığı yamaç paraşütüyle havada çarpışmış, yedek paraşütü açılmayan Arslan yere sert şekilde düşerek yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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