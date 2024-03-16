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        Denizli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 18:41 Güncelleme: 16.03.2024 - 18:41
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        Denizli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hüseyin Tağcı yönetimindeki 20 BAT 83 plakalı hafif ticari araç, Menteş Mahallesi'nde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Tağcı ile beraberindeki Mehmet D, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü Tağcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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