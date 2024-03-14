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        Hemşire eşini 11 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesinde, tartıştığı hemşire eşi Hülya Er Tortop'un (35) başına şişe ile vurup, vücudunun 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Murat Tortop (39), yargılandığı mahkemede son savunmasında "Yaşananlar için çok üzgünüm.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:49 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:55
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        Hemşire eşini 11 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        DENİZLİ’ninMerkezefendi ilçesinde, tartıştığı hemşire eşi Hülya Er Tortop'un (35) başına şişe ile vurup, vücudunun 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Murat Tortop (39), yargılandığı mahkemede son savunmasında “Yaşananlar için çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Pişmanım." dedi. Mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulamadan Tortop’a ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Olay, 19 Aralık 2022’de sabaha karşı Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokak'ta meydana geldi. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Murat Tortop, eşi Hülya Tortop'un başına önce soda şişesiyle vurdu, ardından da bıçakla vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Olayın ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Murat Tortop'u gözaltına aldı. Murat Tortop'a, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle olay öncesi 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, sürenin dolması ile evine gittiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tortop, tutuklandı.

        Tortop, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin ardından yargıladığı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya sanık Murat Tortop, Hülya Er Tortup’un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Murat Tortop, son savunmasında “Yaşananlar için çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Pişmanım." dedi.

        Mahkeme heyeti Tortop’a, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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