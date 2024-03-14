Denizli Su Kurulu toplantısında havza bazlı su yönetim planı ele alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, ülke genelinde suyun hoyratça kullanımının önüne geçmek üzere "sıfır kayıp" hedefiyle çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Denizli İl Su Kurulu, Vali Ömer Faruk Coşkun ve kaymakamların da katılımıyla Valilik Konferans Salonunda toplandı.

"İklim Değişikliğine Karşı Kentteki Suların Doğru Kullanımı" temalı toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Daire Başkanı Altunkaya Çavuş, kent ve çevresinin durumuna ilişkin sunum yaptı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, iklim değişikliğine karşı kırılgan bir yapıya sahip olan Türkiye'yi güçlü hale getirmeyi çalıştıklarını ifade etti.

Havza bazında yönetim planlarının yapılması ve uygulanmasının önemine değinen Sever, "İklim değişikliği en büyük riskimiz. Suyun kalite olarak korunmasına yönelik de birtakım risklerimiz var. Maalesef endüstriyel, tarımsal ve aşırı kullanımdan kaynaklanan baskılarla birlikte de su kaynaklarımız tahrip ediliyor. İklim değişikliğine uyup, kapasitemizi ve kabiliyetimizi arttırmamız gerekiyor. O da yeşil dönüşüm ve suyu verimli kullanmaktır. İklim değişikliğine karşı kırılgan bir yapıya sahip olan ülkemizi biz bunları yapabildiğimiz ölçüde güçlendirmiş olacağız. Bu noktada havza bazında yönetim planlarının yapılması ve uygulanması çok önemli." dedi.

Artık sularda sıfır kayıp yaşanması için çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Sever, şöyle devam etti:

"Endüstriyel, evsel atık sularımız var evet, bununla beraber atık su arıtma tesisini tamamlayamamış belediyelerimiz ve sanayicimiz de var. Bu da çok üzücü. Çünkü dünya artık endüstriyel ve evsel atık suların arıtılmasını konuşmuyor, buna ilave olarak geri dönüşüm tesisini kurup yeniden kullanılmasını konuşuyor. Buna yönelik teknolojiler geliştiriyoruz. Artık suda sıfır kayıp yaşayacağız. Artık musluğumuza gelen suyun hoyratça kullanımını istemiyoruz. Bazı illerimizde suyun yüzde 74'ü musluğa gelmeden kayboluyor. Türkiye ortalaması yüzde 30'un üzerinde. Suyun her damlası çok kıymetli, biz bu toplantımızla su konusundaki sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi ve merkezden bizlerin neler yaptığını konuşacağız."