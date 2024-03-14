Fransız seri katil François Verove'in, 2019 yılında Fransız bilgi yarışması "Tout le monde veut pendre sa place" isimli programa (Herkes Yerini Almak İstiyor) katıldığı, soruları yanıtlarken sunucuyla şakalaştığı görüldü.

30 yıldan fazla süredir polisten kaçan Verove, programa katıldıktan 2 yıl sonra yakalanacağı fark ederek intihar ettiği açıklandı. Fransız Marianne dergisi, 2021 yılında ihtihar eden Verove'nin kimliğini gizlemeye çalıştığına dair şüpheleri ve en az 30 kişinin ölümünden tecavüzüyle ilişkili olduğunu yazdı.

2021 YILINDA YAŞAMINA SON VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

2021 yılında kiraladığı bir evde aşırı dozda ilaç içerek hayatına son veren 59 yaşındaki Verove, yazdığı mektupta, "Dayanamadığım zamanlar oldu ve masum birini yok etmek, lekelemek, öldürmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

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1980'LERDEN 1994'E KADAR

1980'lerden 1994'e kadar yaşanan bir dizi tecavüz ve cinayetten sorumlu tutulan Verove, "akneli adam" olarak biliniyor.

DNA incelemelerine göre Verove, 11 yaşında Paris'te 1986 yılında ölü bulunan Cecile Bloch'un cinayetini işledi. O tarihten beri Fransız polisi tarafından aranan Verove'nin diğer kurbanları arasında 38 yaşındaki Gilles Politi ve 20 yaşındaki Alman değişim öğrencisi Irmgard Müller de bulunuyor. Her iki ismin de Paris'te 1987 yılında öldürüldüğü kayıtlara geçti.

Verove'nin en az 2 diğer çocuğa tecavüz ettiği bilinirken, 1994 yılına kadar toplam 31 cinayet ve tecavüz olayına da karıştığı kayıtlarda yer alıyor.