Bakan Ersoy: Türk müzeciliği, dünyada ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen bir konuma geldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı Kent Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Dünyada gelişen müzecilik anlayışı doğrultusunda yeni müzeler açarken mevcut müzelerimizi de bu doğrultuda yeniledik, yeniliyoruz. Devlet müzelerimizin yanı sıra özel müzelerimizle de gücüne güç katan Türk müzeciliği, dünyada ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen bir konuma geldi" dedi. Ersoy, Denizli Kent Müzesi'nin 1 ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceğini de söyledi.

Denizlililerin uzun yıllardır hayalini kurduğu, taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi restorasyon çalışmalarının ardından Denizli Kent Müzesi olarak törenle hizmete açıldı. Aşırı yağış dolayısıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte 1940'lı yıllarda Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi'nin uygulama birimleri olarak inşa edilen atölye binalarının artık Denizli Kent Müzesi olarak şehre hizmet vermeye başladığını söyledi. Bakan Ersoy, müzenin ortaya çıkması için ilk adımı 2021 yılında attıklarını belirtip, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Denizli Valiliği ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalanarak çalışmalara başlandı. Ardından da bir Danışma Kurulu oluşturularak atölye binaları restore edildi ve kamusal kullanıma açılarak kentin önemli bir değeri haline getirildi. Denizli Kent Müzesi, kentin geçmişten günümüze sahip olduğu bütün bu değerlerin gelecek kuşaklara miras olarak bırakılabilmesini, kent kimliğinin korunmasını gerek yerel gerekse uluslararası ölçekte ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir aktör olacaktır" dedi.

'GEÇMİŞİ BUGÜNLE BULUŞTURAN ÇOK ZARİF BİR MİMARİYLE TASARLANDI'

Müzenin geçmişinin bugünle buluşturan çok zarif bir mimariyle tasarlandığını belirten Bakan Ersoy, "Parçalı mekan kurgusuna sahip mimari özellikleri, yalın hatların oluşturduğu mekan ve cephe detayları, betonarme ve taşın bir arada kullanıldığı yapım tekniği ile özel bir eser oldu. Kapalı alanı 2 bin 500 metrekare ve bünyesinde 9 adet sergi salonu, laboratuvar, çalışma ofisleri ve depo alanları bulunuyor. Sergi kurgusunda Anadolu'da bulunan en eski insan fosili olan Denizli insanından başlayarak ilk çağlardan Roma, Selçuklu, İnançoğulları, Germiyanoğulları, Osmanlı ve Atatürk'ün Denizli'yi ziyaretini de kapsayan Milli Mücadele dönemlerini yansıtan çok geniş bir tarih aralığına yer verilmiştir" diye konuştu.

1 AY ÜCRETSİZ

Müzede Denizli'nin ünlü ses sanatçılarını ve eserlerini dünyaca ünlü ressam İbrahim Çallı adına düzenlenen salonda ziyaretçilerin görebileceğine dikkati çeken Bakan Ersoy, "Ayrıca Denizli'nin tarım, sanayi ve turizmi ile ilgili canlandırmaların yer aldığı kapsamlı bir teşhir hazırlanmış. Başta gençler olmak üzere herkesin burayı görmesi gerekiyor. Bu vesileyle müzemizin 1 ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceği bilgisini de buradan vermiş olalım" dedi.

'ESER ZENGİNLİĞİMİZ DE HER GEÇEN GÜN ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak müzecilik alanında çok büyük başarılar elde ettiklerini söyleyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Dünyada gelişen müzecilik anlayışı doğrultusunda yeni müzeler açarken mevcut müzelerimizi de bu doğrultuda yeniledik, yeniliyoruz. Devlet müzelerimizin yanı sıra özel müzelerimizle de gücüne güç katan Türk müzeciliği, dünyada ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen bir konuma geldi. Eser zenginliğimiz de her geçen gün artmaya devam ediyor. Zira kazıların 12 aya yayılması ve Geleceğe Miras projeleriyle Türk arkeolojisinin altın çağını bu dönemde başlattık. Öncü ve en kapsamlı uygulamalardan biri olarak Denizli'nin göz bebeği Hierapolis'te Geleceğe Miras çalışmalarını yürütüyoruz. Kararlıyız, kendi yüksek medeniyetimizin ve varisi olduğumuz Anadolu medeniyetlerinin emaneti olan her bir kültür varlığını itinayla koruyacak, ihya edecek ve bizden sonraki kuşaklarımıza aktararak nesiller boyu yaşatılmasını sağlayacağız."

'DEĞERLERİMİZİ GELECEĞE BIRAKABİLMEK İÇİN KENT MÜZEMİZ ÇOK ÖNEMLİ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da törenin açılışında yaptığı konuşmada, kent müzelerinin bir şehrin belleğini, tarihini, kültürünü, ekonomisini ve geçmişini anlatan mekanlar olduğunu belirtip, "Kent belleği ve geçmişte yaşananların unutulmaması için kent müzemiz olmazsa olmazdı. Çok şükür bugün o güzelliğe kavuştuk. İstiyoruz ki yeni nesiller kentimizin öz benliğini, geçmişini ve kültürünü bilsin. Değerlerimizi kaybetmeden geleceğe bırakabilmek için kent müzemiz çok önemli. Ben bu konuda çok heyecanlıyım. İnşallah bu güçlü bir başlangıç olacak. Denizli için tarihi bir gün, gerçekten tarihi bir gün, anlatmaya belki kelimeler yetmiyor" dedi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, kurdele kesiminin ardından müzeyi gezerek eserleri inceledi.