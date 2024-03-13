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        Haberler Gündem Güncel İbrahim Keloğlan yeniden hakim karşısında: İstanbul Başakşehir'de sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor! - Son dakika haberi

        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!

        İstanbul Başakşehir'de yılın ilk günü İbrahim Keloğlan tarafından vahşice öldürülen kedi Eros ile ilgili verilen ilk mahkeme kararı tepkilere yol açmıştı. Buna göre Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası vermiş, ardından hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Üst mahkemeye yapılan itirazın ardından da karar kaldırılmıştı. Yeniden görülecek davada da ilk duruşma bugün yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 09:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:05
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        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
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        Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan Türkiye'yi dehşete düşürdü. 1 Ocak'ta meydana gelen olayda, Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakıldı.

        6 yaşında olan ve doğduğu sitede feci şekilde öldürülen kedi Eros ile ilgili mahkeme kararı büyük yankı uyandırdı. Keloğlan hakkında verilen ceza ise büyük tepki çekti. Sosyal medyadaki tepkilerin yanı sıra 'change.org.tr' üzerinden başlatılan kampanyada, 250 bine yakın imza toplandı. Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de itiraz etti.

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        "KAÇMAYA ÇALIŞAN KEDİYİ ISRARLI ŞEKİLDE TEKMELEDİ"

        Dosyayı inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini belirtti. Olaya ilişkin incelenen görüntülerde Keloğlan’ın site sakinleri ve müşteki tarafından beslenip bakımı yapılan kediyi asansörde görmesi üzerine saldırıp tekme vurduğu, kedi asansörden kaçtıktan sonra peşinden giderek koridora sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekme attığı, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirip yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğü kaydedildi.

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        "ACIMASIZCA VE ZALİMCE..."

        Sanığın ısrarlı takip ederek yaklaşık beş dakika boyunca acımasızca ve zalimce gerçekleştirdiği öldürme olayında kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi, ortaya çıkan kastının yoğunluğu göz önüne alınarak temel cezanın üst hadde yakın olacak şekilde belirlenmesi gerektiği kararda kaydedildi.

        "BU TÜR FİİLLERE EĞİLİMİ OLANLARI CESARETLENDİREBİLİR"

        Kararda "İşlenen suç ile verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayabilecek caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağı” ifadelerine yer verildi. Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi, cezadan muaf tutulması sonucunu doğurabileceği belirtildi. Kararda "Ulaşılan bu sonucun bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır" diye belirtildi.

        KARAR KALDIRILDI

        Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar verildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti. Buna göre yeniden yargılanacak Keloğlan bugün hakim karşısına çıkacak.

        BAKAN TUNÇ: HER CANLININ YAŞAM HAKKI KUTSALDIR

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, 'Eros' isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucu yeninden yargılanacağını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.

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        #son dakika
        #kedi eros
        #ibrahim keloğlan
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