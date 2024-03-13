İstanbul Başakşehir'de bir sitede doğup büyüyen ve 6 yaşındayken aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürülen Eros adlı kedinin davası, bugün saat 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek.

Eros'u öldüren ve daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan saldırgan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar vermişti. Yapılan itirazın ardından da üst mahkeme sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.