Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Denizli Kent Müzesi açılışında konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, devlet müzelerinin yanı sıra özel müzelerle de gücüne güç katan Türk müzeciliğinin dünyada ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen bir konuma geldiğini söyledi.

Ersoy, Denizli Kent Müzesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün başarıyla tamamlanan bir dönüşüm projesinin açılışını yaptıklarını ifade etti.

Kentte 1940'lı yıllarda Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi'nin uygulama birimleri olarak inşa edilen atölye binalarının artık Denizli Kent Müzesi olarak şehre hizmet vermeye başladığını belirten Ersoy, müzenin hayırlı olmasını temenni etti.

Ersoy, müzenin ortaya çıkması için ilk adımı 2021 yılında attıklarını aktararak, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Denizli Valiliği ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalanarak çalışmalara başlandı. Ardından da bir Danışma Kurulu oluşturularak atölye binaları restore edildi ve kamusal kullanıma açılarak kentin önemli bir değeri haline getirildi." dedi.

Denizli ve çevresinin Anadolu'da ilk kentlerin ortaya çıktığı ve tarih öncesi dönemlerden beri önemli yerleşim merkezlerinin kurulduğu bir bölge olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, kentin bir yandan doğal güzellikleri ve kültürel unsurları ile diğer taraftan da tekstil, sanayi, ticaret ve turizm sektörlerindeki uzmanlıkları ile ön plana çıktığını anlattı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Denizli Kent Müzesi, kentin geçmişten günümüze sahip olduğu bütün bu değerlerin gelecek kuşaklara miras olarak bırakılabilmesini, kent kimliğinin korunmasını, gerek yerel gerekse uluslararası ölçekte ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir aktör olacaktır. Müze, geçmişi bugünle buluşturan çok zarif bir mimariyle tasarlandı. Parçalı mekan kurgusuna sahip mimari özellikleri, yalın hatların oluşturduğu mekân ve cephe detayları, betonarme ve taşın bir arada kullanıldığı yapım tekniği ile özel bir eser oldu. Kapalı alanı 2 bin 500 metrekare ve bünyesinde 9 adet sergi salonu, laboratuvar, çalışma ofisleri ve depo alanları bulunuyor. Sergi kurgusunda Anadolu'da bulunan en eski insan fosili olan Denizli İnsanı'ndan başlayarak ilk çağlardan Roma, Selçuklu, İnançoğulları, Germiyanoğulları, Osmanlı ve Atatürk'ün Denizli'yi ziyaretini de kapsayan Milli Mücadele dönemlerini yansıtan çok geniş bir tarih aralığına yer verilmiştir."

- İbrahim Çallı adına özel salon

Ersoy, müzede ayrıca kültür ve sanat noktasında da şehre has ayrıntıların göze çarptığını ifade etti.

Müzede Denizli'nin ünlü ses sanatçılarını ve eserlerini dünyaca ünlü ressam İbrahim Çallı adına düzenlenen salonda ziyaretçilerin görebileceğini dile getiren Ersoy, ayrıca Denizli'nin tarım, sanayi ve turizmi ile ilgili canlandırmaların yer aldığı kapsamlı bir teşhir hazırlandığını söyledi.

Ersoy, başta gençler olmak üzere herkesin burayı görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu vesileyle müzemizin 1 ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceği bilgisini de buradan vermiş olalım." dedi.

- "Müzecilik alanında çok büyük başarılar elde ettik"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak müzecilik alanında çok büyük başarılar elde ettiklerini aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Dünyada gelişen müzecilik anlayışı doğrultusunda yeni müzeler açarken mevcut müzelerimizi de bu doğrultuda yeniledik, yeniliyoruz. Devlet müzelerimizin yanı sıra özel müzelerimizle de gücüne güç katan Türk müzeciliği, dünyada ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen bir konuma geldi. Eser zenginliğimiz de her geçen gün artmaya devam ediyor. Zira kazıların 12 aya yayılması ve Geleceğe Miras projeleriyle Türk arkeolojisinin altın çağını bu dönemde başlattık."

Bakan Ersoy, öncü ve en kapsamlı uygulamalardan biri olarak Denizli'nin göz bebeği Hierapolis'te Geleceğe Miras çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Ersoy, "Kararlıyız. Kendi yüksek medeniyetimizin ve varisi olduğumuz Anadolu medeniyetlerinin emaneti olan her bir kültür varlığını itinayla koruyacak, ihya edecek ve bizden sonraki kuşaklarımıza aktararak nesiller boyu yaşatılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de birer konuşma yaptı.

Törene, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ve davetliler katıldı.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler kurdele kesiminin ardından müzede düzenlenen ilk geziye katıldı.