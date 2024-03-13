"HOCAMIZIN OYUN PLANINA UYDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

İsmail Kartal ile 2 sezon önce de iyi bir sezon geçirdiğini hatırlatan Mert Hakan, şunları kaydetti:

"Hocamızın oyun planına uyduğumu ve onun benden istediklerini doğru yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu sezona da iyi başladım ama talihsiz bir sakatlık yaşadım. Gerçekten kötü bir süreçti, psikolojik olarak yıpranmıştım. 3,5 sezon verdiğim bir emek vardı ve burada pes etmek istemedim, kalmak istedim. 'Zamanı gelecek, yeri geldiğinde cevabını vereceksin.' demişti hocamız. Buna hep inandım. Adana maçıyla başlayan süre alma serüvenim buraya kadar devam etti. Kendimi affettirmek için bir şeyler vermem gerekiyordu. Şampiyon olacaksak ismimin bu hikayede geçmesini çok istiyordum."