Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalmak istiyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: Çeyrek finale kalmak istiyoruz

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3-0 kazandıkları ilk maçtaki ciddiyetle sahaya çıkacaklarını belirten Kartal, "Avantajlı geldik. 3-0 galibiz ama henüz turu garantilemedik. Futbolda her şey olabilir. Taraftarımız önünde aynı ciddiyette elimizden gelenin en iyisini yapıp mücadelemizi vererek bu turu geçmek istiyoruz. Çeyrek finale kalmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 18:34 Güncelleme: 13.03.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Perşembe (yarın) günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçı 3-0 kazanmanın kendilerinde rehavet oluşturmayacağını söyledi.

        2

        Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakibi iyi analiz ettiklerini belirtti.

        3

        "FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR"

        Tempolu bir sistem takımına karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Kartal, "Biz orada 3-0 değil de maçı kazanmak ya da en kötü beraberlikle ayrılmayı planlıyorduk. Onlar bir sistem takımı ama bizim kaliteli oyuncularımızın olduğunu ve kazanabileceğimizi biliyorduk. Net bir galibiyet aldık. Çok güzel bir maç oldu, güzel bir futbol akşamı oldu. Avantajlı geldik. 3-0 galibiz ama henüz turu garantilemedik. Futbolda her şey olabilir. Taraftarımız önünde aynı ciddiyette elimizden gelenin en iyisini yapıp mücadelemizi vererek bu turu geçmek istiyoruz. Çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.

        4

        "ROTASYON KISMEN OLABİLİR"

        Kartal, 3 günde bir maç oynamaları sebebiyle kısmi rotasyon yapabileceğini dile getirerek, "Rotasyon kısmen olabilir. Geçen hafta oynadığımız maçtan sonra 1 gün dinlenebildik. Avrupa'dan sonraki maçlar zor geçiyor. Rakibimizin de maçı zor geçti. Daha iş bitmedi, oyuncularımız 'Aynı şekilde mücadele edebilirsek yenebiliriz.' bilincindeler. Yarın aynı ciddiyetle maçımızı oynayacağız. Rehavet olmaması gerekiyor. 3-0 kazandık diye her şey bitmediğini altını çizerek söylüyorum. En büyük motivasyonumuz 3-0 kazandık diye turu geçmedik. Kendi taraftarımız önünde maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        5

        "TADIC ÇOK MAÇ OYNAMAYA ALIŞKIN"

        Eksikler nedeniyle Dusan Tadic'in dinlendirilemediğine yönelik bir soruya ise Kartal, "Tadic bu periyoda alışkın bir oyuncu. Alışık olduğu için oynamaktan keyif alıyor. İrfan Can düzeldi, onun da girişiyle elimiz rahatladı. Kent de listede. King'in tedavisi devam ediyor. Net tarih belli değil." yanıtını verdi.

        6

        "ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

        Şampiyon olacaklarına takım olarak inandıklarını aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bütün takım, biz inanıyoruz şampiyon olacağımıza. Avrupa kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğimizi biliyoruz. Takımın enerjisi yüksek, fizik olarak iyi durumdayız. Geriye düştüğümüz maçlarda reaksiyon ortaya koymak kolay bir iş değil. Taktik disipline bağlı şekilde bunu başarabiliyoruz, bu önemli bir silah."

        7

        MERT HAKAN YANDAŞ: TUR ATLAMAK İSTİYORUZ

        İsmail Kartal ile birlikte basın toplantısına katılan sarı-lacivertli takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da turu geçmek istediklerini belirtti.

        Fenerbahçe olarak Türk futbolunu Avrupa kupalarında nisan ayına taşımayı hedeflediklerini aktaran tecrübeli oyuncu, "Takım olarak bu noktada hedefimize odaklandık. İlk maç bizim açımızdan çok iyi geçti, bu mutluluk verici bir durum. Güçlü, sisteme bağlı, iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. 3-0'ı bizde beklemiyorduk ama orada taktik disipline uyarak özveri gösterdik. Bu turun bittiğini göstermez. Yarın aynı disiplin, iştah ve plana sadık kalarak sahaya çıkıp tur atlamak istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        8

        "KİMSEYİ HEDEF ALMADIM"

        İdmanlar sonlarında takım olarak şut çalıştıklarını ve bunun meyvesini aldıklarını anlatan Mert Hakan, Pendikspor maçında yaşadığı gol sevincine ilişkin soruya "Tamamen oyuna odaklı kalmak istiyorum, coşkuyla kendi kulübeme kadar devam eden bir sevinçti. Kimseyi hedef almadım." yanıtını verdi.

        9

        "HOCAMIZIN OYUN PLANINA UYDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

        İsmail Kartal ile 2 sezon önce de iyi bir sezon geçirdiğini hatırlatan Mert Hakan, şunları kaydetti:

        "Hocamızın oyun planına uyduğumu ve onun benden istediklerini doğru yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu sezona da iyi başladım ama talihsiz bir sakatlık yaşadım. Gerçekten kötü bir süreçti, psikolojik olarak yıpranmıştım. 3,5 sezon verdiğim bir emek vardı ve burada pes etmek istemedim, kalmak istedim. 'Zamanı gelecek, yeri geldiğinde cevabını vereceksin.' demişti hocamız. Buna hep inandım. Adana maçıyla başlayan süre alma serüvenim buraya kadar devam etti. Kendimi affettirmek için bir şeyler vermem gerekiyordu. Şampiyon olacaksak ismimin bu hikayede geçmesini çok istiyordum."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir"
        "Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir"
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        İngiltere, sığınma başvuruları reddedilen kişilere Ruanda’ya gitmeleri için para teklif etmeyi planlıyor
        İngiltere, sığınma başvuruları reddedilen kişilere Ruanda’ya gitmeleri için para teklif etmeyi planlıyor
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Navalny'nin yardımcısı çekiçle dövüldü
        Navalny'nin yardımcısı çekiçle dövüldü
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        "Zaniolo'yu mahkemeye götürdük"
        "Zaniolo'yu mahkemeye götürdük"
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?