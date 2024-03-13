Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'e döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, sosyal medya hesabından düzenli olarak vatandaşlarının siyasi, dış politika, gündem ya da yaşama dair tüm sorularını yanıtlıyor. Alman Şansölye yine böyle günde kendisine yöneltilen "Döner ne zaman 3 Euro olacak?" sorunu yanıtladı.

Uzun süredir Almanya gündeminde yer alan döner fiyatlarının artışına ilişkin soruyu yanıtlayan Scholz, "Serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz. Fiyatlar arz ve talebine göre belirleniyor, döneri yapanların da ödemesi gereken ücretler var ve bununla baş etmeye çalışıyorlar" dedi.

"TAVAN FİYAT OLMAYACAK"

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Almanya'da ortalama döner fiyatının 8 Euro'ya çıkmasıyla tepkiler çoğalırken, Scholz ücrette herhangi bir düzenleme yapılmayacağını söyleyerek, "Bu nedenle Almanya döner için tavan fiyat olmayacak. Ancak ülkede enflasyon zaten düşüyor ve düşmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda döner fiyatları yavaş yavaş arttı ve ortalama olarak 8 Euro'ya çıktı. Döner üreticileri ise fiyat artışına gitmek zorunda olduklarını belirtiyor. Et 2021 yılına göre yüzde 22, yoğurt yüzde 30 , un yüzde 59, enerji fiyatları ise yüzde 24 oranında arttı.

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