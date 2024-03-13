Murat Cemcir'den Ahmet Kural hakkında açıklamalar

Çağlar Ertuğrul ve Ceyla Odman’ın rol aldığı ‘Override’ oyununun galası, DasDas’da gerçekleştirildi. Galaya katılanlar arasında Murat Cemcir de vardı.

"BANA KÜSER İNSANLAR" Murat Cemcir, uzun süredir görüşmediği Ahmet Kural'ın yeni filmi 'Efsane'yi izleyip izlemediği yönündeki soruya "Hayır, izlemedim" cevabını verirken aralarındaki sorunun ne olduğunu ise şöyle ifade etti; "Bizim aramızda bir küslük yok. Ben, kimseye küsmem, bana küser insanlar. Ben dururum. Gelirler barışırlar, sonra giderler..." REKLAM