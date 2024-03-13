Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Küresel ısınma etkisi: "Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir"

        Küresel ısınma etkisi: "Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir"

        Küresel ısınmanın etkileri her geçen yıl etkisini artırırken Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliği taşıyabileceği belirtildi. İklim değişikliği nedeniyle subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini söyleyen uzmanlar, bu durumun Türkiye'nin biyolojik zenginliğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliği taşımasının söz konusu olabileceğini belirterek, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyledi.

        Eroğlu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.

        Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.

        Sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına işaret eden Eroğlu, şu bilgileri verdi:

        REKLAM

        "Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu. Bu açıdan denizlerimiz ısınıyor, ısındığı için istilacı balıklar bizim denizlerimize doğru, daha güneydeki denizlerde olsun, Akdeniz'e, Karadeniz'e doğru yol almaya başladı. Mesela hamsi daha kuzeye gidiyor. Daha soğuk kesimlere doğru göç ediyor. Bunlar bizim biyolojik popülasyonlarımızın biyolojik zenginliklerimizin azalmasına, buradaki habitatların yok olmasına neden oluyor."

        Eroğlu, Türkiye'deki 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitkinin de küresel ısınmadan etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

        İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

        "İklim değişikliği özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli. Bununla ilgili tabii ki politikalar üretmek gerekiyor. Gelecekte sıcaklık artışı ne kadar olacak, yağış azalması ne kadar olacak veya artışı, ne kadar varsa bunların tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir kere mevcut durumu tespit etmemiz lazım.

        Buna bağlı olarak da geleceğe yönelik projeksiyonlar ortaya koymamız gerekiyor. Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyorsa, yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım. Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da önemli. Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #küresel ısınma
        #iklim değişikliği
        #Türkiyede iklim değişikliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        "Zaniolo'yu mahkemeye götürdük"
        "Zaniolo'yu mahkemeye götürdük"
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?