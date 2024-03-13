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        Haberler Magazin Nuri Bilge Ceylan'ın telif ihlali 5 bin dolar

        Nuri Bilge Ceylan'ın telif ihlali 5 bin dolar

        Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer'e ait olan 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanılmasıyla telif ihlali yaşandı. Göçer'in müzik eserlerinin teliflerini toplamakla yükümlü MSG'nin başkanı olması, sanat dünyasında telif haklarının önemi üzerine de düşündürücü bir etki yarattı. Peki Ferhat Göçer'in telif hakkı kaç lira? Habertürk, telif miktarının ne kadar olduğu bilgisine ulaştı

        Giriş: 13.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:29
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        Nuri Bilge Ceylan'ın; 341.884 biletle kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de şaşırtan bir gelişme yaşandı.

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        TELİF İHLALİ YAŞANDI
        Müzik eserleri sahiplerinin telif haklarını korumakla yükümlü Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer'in şarkısı 'Son Aşkım' ile telif ihlali yaşandı. Şarkı, Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de izinsiz kullanıldı. Telif haklarından sorumlu bir meslek birliğinin başkanının bile şarkısının izinsiz kullanılması, sanat dünyasında telif haklarının önemi üzerine de düşündürücü bir etki yarattı.

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        "BANA DA SÜRPRİZ OLDU"
        MSG'nin avukatları, yaptıkları teknik incelemede; 'Son Aşkım'ın 'Kuru Otlar Üstüne'de telifsiz kullanıldığını tespit etti.
        Ferhat Göçer, bu konuda yaptığı açıklamada; “Nuri Bilge Ceylan, çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımı kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi… Onun üzerine izledim ve gördüm… Bu arada filmi de çok beğendim… Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten” dedi.

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        CANNES'DA ÖDÜL KAZANDI
        'Kuru Otlar Üstüne', Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazandı.

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        Peki, izinsiz olarak 'Kuru Otlar Üzerinde'de kullanılan 'Son Aşkım'ın telif ücreti ne kadar? O rakama Habertürk ulaştı. Şarkının telif ücreti 5 bin dolar. (160 bin lira)

        #Nuri Bilge Ceylan
        #ferhat göçer
        #Kuru Otlar Üstüne
        #Nuri Bilge Ceylanın telif ihlali 5 bin dolar
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