Nuri Bilge Ceylan'ın telif ihlali 5 bin dolar

"BANA DA SÜRPRİZ OLDU"

MSG'nin avukatları, yaptıkları teknik incelemede; 'Son Aşkım'ın 'Kuru Otlar Üstüne'de telifsiz kullanıldığını tespit etti.

Ferhat Göçer, bu konuda yaptığı açıklamada; “Nuri Bilge Ceylan, çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımı kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi… Onun üzerine izledim ve gördüm… Bu arada filmi de çok beğendim… Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten” dedi.