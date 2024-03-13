TikTok Çin ile bağını kesmezse yasaklanacak

TikTok’un bağımlılık yapan videoları kullanıcılarını gece geç saatlere kadar uyanık tutuyor. Ancak uygulamanın Çin ile olan bağlantıları politikacıları da uykusuz bırakıyor.

The Economist'in haberine göre Amerika Temsilciler Meclisi, platformun Çinli sahibi ByteDance’in uygulamayı başka bir milliyetten bir sahibe satmasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısı üzerinde oylama yapacak. Aksi takdirde, TikTok’un en büyük pazarı olan Amerika’da yasakla karşı karşıya kalacak.

BİRÇOK ÜLKEDE KISITLAMALAR GELDİ

Diğer ülkeler, Britanya ve Fransa’dan Avustralya’ya kadar, kendi kısıtlamalarını getirmeye başladılar.

Ve dünyanın en çok indirilen uygulaması, bir ölçüye göre, yakında ekranlardan kaybolmaya başlayabilir.

Hayatta kalabilmek için için TikTok, Çin ile olan bağlarını kesmek zorunda.

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TikTok, bir dudak senkronizasyonlu müzik video uygulamasından, yalnızca Amerika’da 150 milyondan fazla kullanıcısı olan geniş bir medya platformuna evrildi. 30 yaş altı Amerikalı yetişkinlerin üçte biri TikTok’u sadece eğlence değil, aynı zamanda haber kaynağı olarak görüyor. Bu nedenle, medyayı propaganda aracı olarak gören ve Batı ile derin ideolojik çatışma içinde olan Çin ile bağlantıları olan TikTok konusunda gerçek bir endişe var.

Firmanın ülkelerdeki kullanıcılar hakkında çok miktarda veri topladığı ve bu verileri Çin kaynaklarına aktararak casusluk amaçlı kullandığı iddiaları söz konusu olsa da TikTok'un iddia ettiğinden daha fazlasını aldığına (veya gerçekten Facebook gibi rakiplerinden daha fazlasını aldığına) dair bir kanıt yok. Kişisel veri toplayan Çinli uygulamaları yasaklamak, dünyanın en dinamik dijital hizmetlerinden bazılarına Batılı tüketicilerin erişimini kesmek anlamına gelecek daha birçok uygulamayı yasaklamayı gerektirebilecek, hatta bunun yolunu da açabilecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.