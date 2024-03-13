İşte Galatasaray'ın yeni transferi: Vincent Bayındır, Aslan oldu Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz gibi Almanya'da yetişen Türk yetenekleri renklerine bağlayan Galatasaray, RB Leipzig altyapısında top koşturan 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı da transfer etti

Habertürk / AA Giriş: 13.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:30 facebook

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