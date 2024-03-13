İşte Galatasaray'ın yeni transferi: Vincent Bayındır, Aslan oldu
Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz gibi Almanya'da yetişen Türk yetenekleri renklerine bağlayan Galatasaray, RB Leipzig altyapısında top koşturan 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı da transfer etti
Son dönemde Almanya'da gurbetçilere yönelen Galatasaray, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'den sonra bir ismi daha renklerine bağladı.
Gelecek sezonlar adına Türk oyunculara yatırım yapan sarı-kırmızılılar, RB Leipzig altyapısında forma giyen Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı.
Galatasaray'dan transfere dair resmi bir açıklama yapılmazken genç sağ bek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla transferini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün U19 Takımı'nın katıldığı özel turnuvaya giden kafilede yer alan Vincent Bayındır, Sassuolo'yla Viareggio Kupası'nda oynanan özel müsabakada sarı-kırmızılı formayı da terletti.