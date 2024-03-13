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        Denizlisporlu Bekir Turaç tüm liglerde zirvede

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Iğdır FK ve Somaspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda umut tazeleyen Denizlispor'da sezon başından bu yana gol yükünü sırtlayan Bekir Turaç Böke camianın umudu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:05
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        Denizlisporlu Bekir Turaç tüm liglerde zirvede
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Iğdır FK ve Somaspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda umut tazeleyen Denizlispor'da sezon başından bu yana gol yükünü sırtlayan Bekir Turaç Böke camianın umudu oldu. Son 3 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan 26 müsabakada 15 kez ağları sarsarak takımını taşıdı. Somaspor maçında gol atamasa da gösterdiği performansla tam not alan Bekir Turaç, Türkiye'deki profesyonel liglerde maç başına gol rakamı en yüksek futbolcu olmayı başardı.

        Bekir Turaç, yeşil-siyahlıların toplamda ligde kaydettiği 29 golün 15'ine imza atarak Türkiye'de bu sezon forma giydiği takımın skor yükünü en çok çeken oyuncusu oldu. Genç forvet takımının gollerinin yüzde 51'ini tek başına attı. Öte yandan Denizlispor'da sezon başından bu yana sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Burhaniye Belediyespor karşılaşmasında şans bulabilen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ramazan Karakurt, ligde çıktığı ilk maçta hocası Özcan Bizati'yi mahçup etmedi. Ramazan, Somaspor maçında takımını öne geçiren golü de kaydederek ilk lig maçında gol atmayı başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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