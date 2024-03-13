Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı

16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan ve Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştiren Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden KKTC mesajı yayınladı.

"SARSILMAZ BİR BAĞ İLE BİRBİRİNE BAĞLI"

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek orada deneyler gerçekleştiren ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, ISS'ten çektiği karelerden yaptığı paylaşımda, Kıbrıs'ın uzaya yansımasını ekleyerek, "Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız!… Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması..." ifadelerini kullandı.