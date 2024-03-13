'Global teknoloji müteahhidi olmak için halka açılıyoruz'

Borsa İstanbul'da 2024'ün 8'inci halka arzı Odine Solutions Teknoloji olacak. Halka arz öncesi sermayesi 88 milyon 400 bin olan şirketin arz sonrası ödenmiş sermayesi 110 milyon 500 bin liraya ulaşacak. 44 milyon 200 bin liralık nominal büyüklüğe sahip halka arzda pay satışının yarısı ortak satışı yarısı sermaye artışı şeklinde gerçekleşecek. Halka arz fiyatı 30 lira, arz büyüklüğü 1.3 milyar lira ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 40 olacak. Bugün başlayacak talep toplama 15 Mart'ta sona erecek.

Dünyada şu anda bir dijital dönüşüm rüzgarı olduğunu hatırlatan Odine CEO’su Alper Tunga Burak, Odinea Teknoloji'nin bu dönüşümün telekomünikasyon sektörüne yansıyan kısmında Türkiye'deki kilit oyunculardan birisi olduğunu kaydederek, "Dünyada bin 250 lisanslı mobil operatörü var. Bu operatörlerin tamamının dönüşmesi gerek. Biz dünyadaki en büyük dönüşümü yapan şirketlerden birisiyiz" diye konuştu.

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GLOBAL DEVİ ÖRNEK ALIYOR

Burak, global oyunculardan bir şirketi örnek aldıklarını belirterek şu anda global bir dev olan bu şirketin halka açıldığı gün Odine'nin şu anda ulaştığı cirosu olduğunu, aynı şirketin bugünkü cirosunun 1.2 milyar dolar olduğunu dile getirerek, "Bu şirketler lokal teknoloji şirketleri olmaktan çıkıp global teknoloji müteahhitleri haline gelmişler. Türkiye'den çıkmış buna benzer müteahhitlik şirketleri var. Bu mühendislik şirketleri gibi teknoloji müteahhiti şirketi haline gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Burak halka arz gelirinin yüzde 52,5 ile 62,6 arasındaki bir bölümünü yurtdışı büyümede, yüzde 30-40'ını işletme sermayesi olarak geri kalan tutarın yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanılacağını söyledi. Yurtiçinde geliştirdikleri mühendislik kaslarını yurtdışında göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Burak, yurtdışı yatırımlardan kastının Ar-ge ofisleri ve ortaklıklar kurmak olduğunu dile getirdi.

Burak, şirketin telekom şebekelerinin bulutlaştırılması ve sanal sistemlere dönüştürülmesi işi olan veri şebekesi çözümlerinin büyümeye devam ettiğini yapılan bir çalışma ile telekom bulut pazarının yıllık yüzde 23.1 büyüdüğünü kaydederek, "2027 yılında öngörülen pazar büyüklüğü 32 milyar dolar. Biz de bu pazardan payımızı almak üzere yatırımlar yapacağız. Büyük oranda yurtdışı pazara gözümüzü diktik" diye konuştu. Burak, Ulaştırma Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemde Türkiye'de kurulacak olan 5G şebekesinde görev alacak 14 şirketten biri olduklarının da altını çizerek, "Biz önümüzdeki dönemde Türkiye'nin 5G dönüşümünde öncü şirketlerden biri olacağız" dedi.

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KARI HER YIL KATLANIYOR

Çoğunluğu mühendis 96 kişilik bir kadro ile telekomünikasyon mühendisliği ve yazılım alanında faaliyet gösteren Odine Teknoloji'nin, finansal borcu yok. 2023 yıl sonu itibariyle dönen varlığı 994 milyon lira ve duran varlıkları 353 milyon lira olan şirketin toplam aktifleri ise 1.3 milyar lira düzeyinde. Şirketin bunun karşılığında kısa vadeli borcu 623 milyon lira.

Odine'in öz kaynakları 691 milyon, net nakit pozisyonu 312 milyon. Şirket aktif büyüklüğünü son üç yılda her yıl katladı. 2021'de 385 milyon lira olan şirket aktifleri 2022'te 773 milyona çıktı ve 2023 sonunda 1.3 milyara ulaştı. Net satışları 2021'de 195, 2022'de 328 ve 2023'te 771 milyon liraya ulaştı. Şirketin FAVÖK rakamı da 2021'de 68, 2022'de 136 ve 2023'de 301 milyon liraya tırmandı.

YURTDIŞINDA KAPILARI DAHA KOLAY AÇACAK

Halka arz motivasyonlarından birisinin iş yaptıkları alan olan telekom bulutu işini globale yaymak olduğunu kaydeden Burak, "Biz faaliyet gösterdiğimiz 17 ülkede telekom ses şebekesi çözümleri ile hizmet veriyoruz. Türkiye'de dünyadaki en büyük telekom bulutlarından birisini kurmuş, rüştümüzü ispat etmişken, halka arz edilmiş şeffaf ve mali yapısı çok daha güçlü bir şirketle dünyada diğer müşterilere gittiğimizde kapıların daha kolay açılmasını sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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TELEKOMDA PARADİGMA DEĞİŞİYOR

Burak tüm dünyada telekominkasyon alanında önemli bir paradigma dönüşümünün başladığını belirterek bütün telekom operatörlerinin eski tip şebekeleri sanal yazılım tabanlı sistemlere dönüştürmeye çalıştıklarını anlattı. Telekom operatörlerinin son kullanıcılara daha iyi daha hızlı hizmet vermek için Odine gibi şirketlerin çözümlerini kullanmalarının gerekliliğini anlatan Burak, şunları söyledi: "Telekom operatörlerinin ayakta kalması veya eski karlılığını koruması, lokalde son kullanıcısına yerel tatlarla en hızlı iyi şekilde verebilmesi için bu yeni teknolojilere adepte olması gerekiyor. Eski tip telekom şebekelerinin yazılım tabanlı sanal sistemlere dönüşmesi ve bu şekilde çok daha maliyet etkin, az kaynakla yönetilebilir hale gelmesi telekom operatörlerinin rekabette kaybettikleri pazarları geri almalarını sağlıyor."

'DÜNYANIN EN BÜYÜK BULUT'UNU KURDUK'

Odine Teknoloji'nin telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğunu söyleyen Burak, şirketi şöyle anlattı: "Telekom operatörlerinin tüm şebeke komponentleri alanında yazılım ve teknoloji geliştiren ve geliştirdiği teknolojileri hem yurtiçinde kullanılan hem yurtdışına ihraç eden bir teknoloji şirketiyiz. Bizim iki iştigal alanımız var. Birincisi telekom ses şebekesi ikincisi telekom veri şebekesi çözümleri. Ses şebekesi çözümüne kuruluşumuzda yani 2 bin yılında başlamıştık. Bu yolculuğa Ortadoğu'da büyük bir telekom operatörünün uçtan uca altyapını inşa ederek çıktık. Mecidiyeköy'de bir apartman dairesinde 15 kişi ile başladığımız işte Bahreyn'de bir operatör kurulumu yaptık. O işin çok başarılı olması, hizmet verdiğimiz operatörün yaptığı yatırımın geri dönüşünü çok hızlı almasının ardından Ürdün'den benzer bir talep geldi. Sonra Dubai ofisini açtık. Pakistan Lahor'da bu operatörlere 7/24 destek verecek bir ofis de kurduk. Bölgeden gelen taleplerin artmasının ardından Londra'da ofis açarak global piyasalara yayıldık. Sadece ses şebekesine yönelik hizmet veren yapımız takip eden süreçte Londra ve Boston'da kendi yazdığımız operatörlerin kendi aralarındaki ses ticaretini yönettikleri bir yazılım Ar-Ge çalışmaları sonrası hizmete sokuldu. Bunun bulut üzerinden satışının başlanması ile biz yurtdışında 40 ülkede 150 müşteriye hizmet bir veren bir şirket haline geldik. Önce yurtdışında başladığımız işleri ardından Türkiye'ye taşıdık. Ses şebekesi çözümleriyle öğrendiğimiz bulut temelli çözümleri ana mobil operatörün çekirdek şebekesinde nasıl yaparızdan yola çıkıp dünyanın en büyük telekom bulutlarından birisini kurduğumuzda da asıl hikâyemiz farklı noktalara geldi."